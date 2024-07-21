Камала Гарріс оголосила про намір брати участь у виборах президента США

Гарріс заявила, що буде балотуватися на пост президента США

Камала Гарріс заявила, що планує виграти номінацію від Демократичної партії на посаду президента

Віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що має намір брати участь у виборах президента. Про це пише The New York Times.

«Для мене велика честь отримати підтримку президента, і я маю намір заслужити і виграти цю номінацію. У нас залишилося 107 днів до дня виборів. Разом ми будемо боротися. І разом ми переможемо», – сказала Камала Гарріс.

Вона додала, що «цим безкорисливим і патріотичним вчинком президент Байден робить те, що він робив упродовж свого життя: ставить американський народ і нашу країну понад усе».

Гарріс також похвалила президента Байдена за його досягнення на посаді.

«Його видатна спадщина досягнень не має собі рівних у сучасній американській історії, перевершуючи спадщину багатьох президентів, які обіймали посаду два терміни», – зазначила віцепрезидентка.

Її кандидатуру мають затвердити делегати від Демократичної партії на з'їзді, що відбудеться в серпні. Як пише The New York Times, демократичні донори негайно мобілізувалися навколо Камали Гарріс як наступної кандидатки в президенти від своєї партії.

Нагадаємо, Джо Байден зняв свою кандидатуру з майбутніх президентських виборів у США та підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидатку від Демократичної партії.

«Для мене було найбільшою честю в житті бути вашим президентом. І хоча я мав намір балотуватися на другий термін, я вважаю, що в інтересах моєї партії та країни буде краще, якщо я відступлю і зосереджуся виключно на виконанні обов'язків президента до кінця мого терміну», – написав Байден у листі, опублікованому в соцмережах.

Водночас саме Камалу Гарріс Байден підтримав як кандидатку від Демократичної партії.

«Сьогодні я хочу запропонувати свою повну підтримку і схвалення того, щоб Камала стала кандидатом від нашої партії цього року. Демократи – настав час об’єднатися і перемогти Трампа. Зробимо це», – заявив президент США.

Раніше видання Axios повідомило, що на тлі постійного тиску з боку друзів та лідерів Демократичної партії президент США Джо Байден, ймовірно, вийде з президентських перегонів вже цими вихідними. У виданні відзначили, що наразі Байден перебуває на самоізоляції, оскільки в нього виявили коронавірус. А втім, він вже змирився зі зростаючим тиском, поганими результатами опитувань та необґрунтованою перевіркою, що унеможливлює продовження його кампанії, кажуть нам демократи.

Як раніше повідомлялося, у кампанії президента США Джо Байдена вважають, що віцепрезидентка Камала Гарріс є кращою альтернативою на його заміну, якщо він вирішить не продовжувати передвиборчу боротьбу.