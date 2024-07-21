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Камала Гарріс оголосила про намір брати участь у виборах президента США

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Камала Гарріс оголосила про намір брати участь у виборах президента США
Гарріс заявила, що буде балотуватися на пост президента США
фото: Reuters

Камала Гарріс заявила, що планує виграти номінацію від Демократичної партії на посаду президента

Віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що має намір брати участь у виборах президента. Про це пише The New York Times.

«Для мене велика честь отримати підтримку президента, і я маю намір заслужити і виграти цю номінацію. У нас залишилося 107 днів до дня виборів. Разом ми будемо боротися. І разом ми переможемо», – сказала Камала Гарріс.

Вона додала, що «цим безкорисливим і патріотичним вчинком президент Байден робить те, що він робив упродовж свого життя: ставить американський народ і нашу країну понад усе».

Гарріс також похвалила президента Байдена за його досягнення на посаді.

«Його видатна спадщина досягнень не має собі рівних у сучасній американській історії, перевершуючи спадщину багатьох президентів, які обіймали посаду два терміни», – зазначила віцепрезидентка.

Її кандидатуру мають затвердити делегати від Демократичної партії на з'їзді, що відбудеться в серпні. Як пише The New York Times, демократичні донори негайно мобілізувалися навколо Камали Гарріс як наступної кандидатки в президенти від своєї партії.

Нагадаємо, Джо Байден зняв свою кандидатуру з майбутніх президентських виборів у США та підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидатку від Демократичної партії. 

«Для мене було найбільшою честю в житті бути вашим президентом. І хоча я мав намір балотуватися на другий термін, я вважаю, що в інтересах моєї партії та країни буде краще, якщо я відступлю і зосереджуся виключно на виконанні обов'язків президента до кінця мого терміну», – написав Байден у листі, опублікованому в соцмережах.

Водночас саме Камалу Гарріс Байден підтримав як кандидатку від Демократичної партії. 

«Сьогодні я хочу запропонувати свою повну підтримку і схвалення того, щоб Камала стала кандидатом від нашої партії цього року. Демократи – настав час об’єднатися і перемогти Трампа. Зробимо це», – заявив президент США.

Раніше видання Axios повідомило, що на тлі постійного тиску з боку друзів та лідерів Демократичної партії президент США Джо Байден, ймовірно, вийде з президентських перегонів вже цими вихідними. У виданні відзначили, що наразі Байден перебуває на самоізоляції, оскільки в нього виявили коронавірус. А втім, він вже змирився зі зростаючим тиском, поганими результатами опитувань та необґрунтованою перевіркою, що унеможливлює продовження його кампанії, кажуть нам демократи.

Як раніше повідомлялося, у кампанії президента США Джо Байдена вважають, що віцепрезидентка Камала Гарріс є кращою альтернативою на його заміну, якщо він вирішить не продовжувати передвиборчу боротьбу.

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Теги: Камала Гарріс вибори у США США Джозеф Байден

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