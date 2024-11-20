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Замість бібліотеки – кафе. Нардеп б'є на сполох через перестановки у Раді

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Замість бібліотеки – кафе. Нардеп б'є на сполох через перестановки у Раді
Бібліотеку в Верховній Раді України буде перенесено на Грушевського, 18/2
фото: Артур Герасимо/Facebook

Герасимов звинуватив «слуг» у тому, що вони не читають закони та книжки

Єдину бібліотеку у Верховній Раді України буде перенесено на Грушевського, 18/2. Замість неї зроблять музей та кафе. Про це повідомив співголова фракції «Європейська Солідарність» Артур Герасимов.

«Монобільшість Зеленського вирішила «перенести», а фактично закрити єдину бібліотеку в Верховній Раді України на Грушевського, 18/2. Замість цього розташувати музей і кафе», – заявив нардеп.

Герасимов зауважив, що бібліотеці, яка розташована у Раді, 33 роки: «Бібліотека – ровесниця нашої Незалежності. І за 33 роки нікому і в голову не прийшло її знищувати. Особисто багато разів там бував і готувався до іспитів в університеті. Потім дарував їм книжки».

Нардеп також звинуватив «слуг» у тому, що вони не читають закони та книжки.

«Напевно, закриття бібліотек – невід’ємний пункт «культурного Рамштайну» від плану стійкості Зеленського. P.S. Те, що «слуги» не читають закони, за які голосують – ми знали. Те, що вони не читають книжки – здогадувались. Те, що будуть знищувати бібліотеки – в історії це вже було», – додав Герасимов.

Користувачі соцмереж негативно відреагували на цю новину. Вони переконані, що за 33 роки бібліотеку відвідували лише одиниці нардепів.

Замість бібліотеки – кафе. Нардеп б'є на сполох через перестановки у Раді фото 1
Замість бібліотеки – кафе. Нардеп б'є на сполох через перестановки у Раді фото 2
скріншот коментарів

Нагадаємо, що уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець відправив лист до керівництва Тернопільської ОВА для перевірки інциденту між родиною переселенців та обласною дитячою бібліотекою.

Так Лубінець відреагував на ситуацію, де Тернопільська обласна дитяча бібліотека начебто не хотіла видавати хлопчику книжки без застави, бо він переселенець із Харківщини, і йому нібито не можна довіряти.

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Теги: партія Слуга народу бібліотека Артур Герасимов музей політика депутат Верховна Рада

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