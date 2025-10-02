Трамп анонсував зустріч з Сі

Трамп зустрінеться з Сі через місяць

Президент США Дональд Трамп висловив занепокоєння через те, що Китай не купує достатньо американської сільськогосподарської продукції, зокрема сої, через «переговорні» причини, а не з причин реальної покупки. Під час майбутньої зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном він планує це обговорити, пише «Главком».

Американський президент анонсував зустріч з Сі. За його словами, переговори відбудуться за чотири тижні.

«Джо Байден не виконав угоду з Китаєм, в рамках якої Китай мав купувати мільярди доларів нашої сільськогосподарської продукції, зокрема сою. Все вийде дуже добре. Я буду зустрічатися з президентом Сі з Китаю через чотири тижні, і соя буде важливою темою для обговорення», – написав він.

Трамп заявляє, що США заробили значну суму на митах і планують використати частину цих коштів для підтримки фермерів. У пості Трамп наголошує на важливості фермерів для країни і висловлює свою підтримку патріотам, зокрема фермерам.

Раніше Трамп відзначив, що його відносини з китайським колегою є «дуже хорошими». За словами Трампа, Вашингтон «дуже близький» до досягнення торгової угоди з Пекіном та не виключив, що зустрінеться з китайським лідером Сі Цзіньпіном до кінця 2025 року.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що китайський лідер Сі Цзіньпін хоче відвідати Сполучені Штати.

За повідомленням The Wall Street Journal, лідер Китаю Сі Цзіньпін може вимагати від президента США Дональда Трампа виступити проти незалежності Тайваню в обмін на укладення бажаної США торгівельної угоди.