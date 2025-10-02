Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп анонсував зустріч з Сі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Трамп анонсував зустріч з Сі
фото: Reuters

Трамп зустрінеться з Сі через місяць

Президент США Дональд Трамп висловив занепокоєння через те, що Китай не купує достатньо американської сільськогосподарської продукції, зокрема сої, через «переговорні» причини, а не з причин реальної покупки. Під час майбутньої зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном він планує це обговорити, пише «Главком».

Американський президент анонсував зустріч з Сі. За його словами, переговори відбудуться за чотири тижні.

«Джо Байден не виконав угоду з Китаєм, в рамках якої Китай мав купувати мільярди доларів нашої сільськогосподарської продукції, зокрема сою. Все вийде дуже добре. Я буду зустрічатися з президентом Сі з Китаю через чотири тижні, і соя буде важливою темою для обговорення», – написав він.

Трамп анонсував зустріч з Сі фото 1

Трамп заявляє, що США заробили значну суму на митах і планують використати частину цих коштів для підтримки фермерів. У пості Трамп наголошує на важливості фермерів для країни і висловлює свою підтримку патріотам, зокрема фермерам. 

Раніше Трамп відзначив, що його відносини з китайським колегою є «дуже хорошими». За словами Трампа, Вашингтон «дуже близький» до досягнення торгової угоди з Пекіном та не виключив, що зустрінеться з китайським лідером Сі Цзіньпіном до кінця 2025 року.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що китайський лідер Сі Цзіньпін хоче відвідати Сполучені Штати. 

За повідомленням The Wall Street Journal, лідер Китаю Сі Цзіньпін може вимагати від президента США Дональда Трампа виступити проти незалежності Тайваню в обмін на укладення бажаної США торгівельної угоди.

Теги: Китай Дональд Трамп переговори Сі Цзіньпін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки масованого обстрілу Києва 23 червня 2025 року
Війна в Україні. Поведінку Заходу змалювали ще Шекспір і Кафка Західна преса
Вчора, 14:10
Трамп зустрівся з Ердоганом
Туреччина могла б допомогти посадити Зеленського і Путіна за стіл переговорів – Трамп
25 вересня, 19:32
Американські посадовці, які підтримують Україну, донесли до Трампа реальну ситуацію на фронті
Трамп отримав інформацію про новий контрнаступ ЗСУ – WSJ
25 вересня, 03:11
Москва докладає зусиль, щоб домогтися відновлення двосторонніх відносин зі Сполученими Штатами
ISW пояснив, як Кремль намагається маніпулювати адміністрацією Трампа
19 вересня, 09:54
Трамп зазначив, що Північна Кароліна та вся країна потребують закону та порядку
Трамп звинуватив демократів у вбивстві українки в США
8 вересня, 23:56
Кім Чен Ин пообіцяв повну підтримку Китаю
Кім Чен Ин пообіцяв повну підтримку Китаю
5 вересня, 01:40
Очільник Кремля цинічно звинуватив Україну, що вона нібито не хоче завершити війну мирним способом
Путін назвав умову для зустрічі із Зеленським
3 вересня, 17:04
Президент України анонсував розмову з американським лідером найближчими днями
Зеленський уточнить у Трампа деталі дедлайну для Путіна
3 вересня, 16:34
Уночі 3 вересня росіяни атакували місто Знам'янка використовуючи 25 дронів «Герань–2»
Атака на українські міста, заяви Трампа та Лаврова: головне за ніч
3 вересня, 05:46

Політика

Трамп анонсував зустріч з Сі
Трамп анонсував зустріч з Сі
У Копенгагені відбулася неформальна зустріч Ради ЄС: головні теми – Україна та оборона
У Копенгагені відбулася неформальна зустріч Ради ЄС: головні теми – Україна та оборона
Франція затримала танкер «тіньового флоту» РФ, з якого запускали дрони по Данії
Франція затримала танкер «тіньового флоту» РФ, з якого запускали дрони по Данії
Росія засудила полоненого «азовця» Дмитра Ремеза до 18 років колонії
Росія засудила полоненого «азовця» Дмитра Ремеза до 18 років колонії
Польща арештувала українця, підозрюваного у підриві «Північних потоків»
Польща арештувала українця, підозрюваного у підриві «Північних потоків»
Трамп про Нобелівську премію: «Якщо не отримаю – це образа для США»
Трамп про Нобелівську премію: «Якщо не отримаю – це образа для США»

Новини

Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
Вчора, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua