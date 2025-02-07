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Кремль зробив заяву щодо можливої зустрічі Трампа й Путіна

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Кремль зробив заяву щодо можливої зустрічі Трампа й Путіна
Прессекретар російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков
фото з відкритих джерел

Пєсков каже, що між РФ і США ще не було серйозних розмов щодо можливої зустрічі американського і російського президентів

Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що слова президента США Дональда Трампа про підготовку до зустрічі з Путіним перебільшені. Про це він сказав журналістці CNN.

За його словами, серйозних дискусій щодо можливої ​​зустрічі президента Трампа та диктатора Путіна не було.

«У них не було жодного початкового контакту, щоб обговорити, чи потрібна їм зустріч чи ні, і якщо їм потрібна, коли і як», – сказав Пєсков.

Про це він сказав після того, як американський лідер Трамп заявив, що США ведуть «конструктивні» переговори як з Москвою, так і з Києвом щодо війни в Україні.

Він також заявив, що більше коментарів щодо зустрічі Трампа та Путіна він зможе надати тільки після того як буде отримана конкретна пропозиція. Ймовірно, Кремль дотримується своєї позиції, що США повинні першими давати сигнали про перемовини чи зустрічі. А вони, як раніше заявляв Пєсков, не сидять і не чекають дзвінка Трампа.

Водночас, у середу, 5 лютого, прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Кремль готовий до переговорів із президентом України Володимиром Зеленським. Того ж дня він підкреслив, що між офіційними особами США та Росії відбуваються дискусії щодо України. І додав: «Контакти між окремими відомствами дійсно є, і останнім часом вони активізувалися».

До слова, у вівторок, 6 лютого, Трамп сказав: «Ми ведемо дуже хороші переговори, дуже конструктивні переговори щодо України», додавши, що дискусії тривають як з російськими офіційними особами, так і з керівництвом України.

Також зазначимо, що через день після вступу на посаду президента США 20 Трамп заявив, що зустрінеться з Путіним і що деталі узгоджуються. Він казав: «Зустріч може бути дуже скоро».

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Теги: переговори Дмитро Пєсков путін Дональд Трамп США росія війна

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