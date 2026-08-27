Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Франції росіянин навмисно в'їхав у натовп: є загиблі

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
У Франції росіянин навмисно в'їхав у натовп: є загиблі
Сам підозрюваний заявив, що перед цим його побили кілька чоловіків
скриншот з відео

Водій після бійки повернувся на автомобілі та наїхав на людей біля залізничного вокзалу

У французькому місті Кан 26-річний громадянин Росії навмисно в'їхав автомобілем у групу людей біля залізничного вокзалу. Внаслідок наїзду загинули двоє чоловіків, ще десятеро людей отримали травми. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на французькі ЗМІ.

За даними слідства, інцидент стався ввечері 26 серпня. Перед наїздом біля вокзалу сталася бійка. Після цього чоловік залишив місце події, однак згодом повернувся на автомобілі. Він виїхав на смугу для автобусів і свідомо спрямував машину на людей, які перебували на зупинці.

Серед загиблих – чоловіки віком 36 та 28 років. Один із них був уродженцем Афганістану. Наймолодшому з постраждалих 17 років, найстаршому – близько 40. Семеро поранених перебувають у критичному стані. Підозрюваний має російське громадянство та, за даними французьких правоохоронців, є чоловіком чеченського походження. Він законно проживає у Франції та раніше не мав судимостей. У поле зору поліції чоловік потрапляв лише через порушення правил дорожнього руху.

Після наїзду підозрюваний намагався втекти. Правоохоронці встановили його місцеперебування за допомогою камер відеоспостереження та затримали приблизно за 20 км від Кана, у портовому місті Уістреам. На момент інциденту він не перебував під впливом алкоголю чи наркотиків.

Французькі правоохоронці наразі не вважають, що наїзд мав терористичний мотив. Попередньо встановлено, що трагедії передувала бійка. Сам підозрюваний заявив, що перед цим його побили кілька чоловіків біля залізничного вокзалу. Проти чоловіка порушили кримінальне провадження за підозрою у вбивстві, замаху на вбивство та нападі із застосуванням зброї. Слідчі встановлюють мотиви його дій.

Варто нагадати, що Директорка Головного управління внутрішньої безпеки Франції (DGSI) Селін Бертон заявила, що виявлений на початку серпня вибуховий дрон біля українського літака в аеропорту Лейпцига є сигналом про можливість пряміших і жорсткіших ворожих дій на території Франції.

Читайте також:

Теги: Франція ДТП кримінал росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вибух авто підполковника стався у «військовому» районі Петербурга
«Офіцерське містечко» Петербурга: що відомо про район, де підірвано підполковника
Сьогодні, 12:58
Німецька розвідка почала збирати дані про репресії Росії та Китаю
Німецька розвідка закликала вигнанців із Росії допомогти спецслужбі
20 серпня, 15:41
Кадри з Троєкуровського кладовища у Москві
Вибух у Москві: відбулися похорони зятя російського командувача – ЗМІ
6 серпня, 17:11
Перша хвиля ударів по складах компанії відбулася 18 липня
Дрони дісталися Тульської області: під ударом – склад Wildberries
5 серпня, 04:30
Підприємство вже перебудовує логістичні маршрути та перерозподіляє наявні запаси між іншими складами
Ворог знищив у Дніпрі склад популярних товарів для дому
4 серпня, 23:25
Президент зауважив, що росіяни щомісяця втрачають близько 30 тис. військових
Зеленський назвав кількість ліквідованих окупантів у липні
4 серпня, 21:28
Водій Mercedes-Benz на швидкості не впорався з керуванням на заокругленій ділянці дороги, злетів із проїжджої частини та врізався у підземний пішохідний перехід, де перебували перехожі
Смертельна ДТП на Караваєвих Дачах: водію Mercedes продовжено запобіжний захід
29 липня, 12:56
Найбільше ударів зафіксували на трасах Київ – Харків та Дніпро – Харків
РФ знищила понад 160 АЗС в Україні – осінтери склали карту
29 липня, 00:22
Росіянка відвідала сеанс акупунктури, який обернувся для неї серйозними проблемами зі здоровʼям
У Росії жінка прийшла до лікарів зі зламаними голками в нозі (фото)
27 липня, 16:51

Соціум

У Гаазі помер Ратко Младич, засуджений за геноцид у Сребрениці
У Гаазі помер Ратко Младич, засуджений за геноцид у Сребрениці
Мер Сочі «привітав» батьків із загибеллю сина на війні проти України (відео)
Мер Сочі «привітав» батьків із загибеллю сина на війні проти України (відео)
У Франції росіянин навмисно в'їхав у натовп: є загиблі
У Франції росіянин навмисно в'їхав у натовп: є загиблі
Уражено радіолокаційну станцію на військовому аеродромі в Ростовській області
Уражено радіолокаційну станцію на військовому аеродромі в Ростовській області
Путін хоче кинути на війну ще 600 тис. людей. Розвідка дізналася терміни
Путін хоче кинути на війну ще 600 тис. людей. Розвідка дізналася терміни
«Офіцерське містечко» Петербурга: що відомо про район, де підірвано підполковника
«Офіцерське містечко» Петербурга: що відомо про район, де підірвано підполковника

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
364K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 серпня: ситуація на фронті
148K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 серпня 2026
87K
Софія Ротару у День Незалежності показалася у Києві (фото)
68K
Путін остаточно ухвалив рішення про майбутнє війни в Україні – ISW
46K
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
43K
Відомий історик, який роками руйнує міфи росіян, у критичному стані через тяжку хворобу

Новини

В Україні до 30°, місцями значні дощі: погода на 26 серпня 2026 року
Вчора, 05:59
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ в Краснодарському краї
25 серпня, 12:35
Російський безпілотник зі штучним інтелектом убив трьох цивільних у Запоріжжі
25 серпня, 08:45
В Україні до 30°, вдень тримається спека: погода на 25 серпня 2026 року
25 серпня, 05:59
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
24 серпня, 17:05
Зеленський звернувся до українців у День Незалежності (відео)
24 серпня, 09:11

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua