У Франції росіянин навмисно в'їхав у натовп: є загиблі

Сам підозрюваний заявив, що перед цим його побили кілька чоловіків

Водій після бійки повернувся на автомобілі та наїхав на людей біля залізничного вокзалу

У французькому місті Кан 26-річний громадянин Росії навмисно в'їхав автомобілем у групу людей біля залізничного вокзалу. Внаслідок наїзду загинули двоє чоловіків, ще десятеро людей отримали травми. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на французькі ЗМІ.

За даними слідства, інцидент стався ввечері 26 серпня. Перед наїздом біля вокзалу сталася бійка. Після цього чоловік залишив місце події, однак згодом повернувся на автомобілі. Він виїхав на смугу для автобусів і свідомо спрямував машину на людей, які перебували на зупинці.

Серед загиблих – чоловіки віком 36 та 28 років. Один із них був уродженцем Афганістану. Наймолодшому з постраждалих 17 років, найстаршому – близько 40. Семеро поранених перебувають у критичному стані. Підозрюваний має російське громадянство та, за даними французьких правоохоронців, є чоловіком чеченського походження. Він законно проживає у Франції та раніше не мав судимостей. У поле зору поліції чоловік потрапляв лише через порушення правил дорожнього руху.

Після наїзду підозрюваний намагався втекти. Правоохоронці встановили його місцеперебування за допомогою камер відеоспостереження та затримали приблизно за 20 км від Кана, у портовому місті Уістреам. На момент інциденту він не перебував під впливом алкоголю чи наркотиків.

Французькі правоохоронці наразі не вважають, що наїзд мав терористичний мотив. Попередньо встановлено, що трагедії передувала бійка. Сам підозрюваний заявив, що перед цим його побили кілька чоловіків біля залізничного вокзалу. Проти чоловіка порушили кримінальне провадження за підозрою у вбивстві, замаху на вбивство та нападі із застосуванням зброї. Слідчі встановлюють мотиви його дій.

Варто нагадати, що Директорка Головного управління внутрішньої безпеки Франції (DGSI) Селін Бертон заявила, що виявлений на початку серпня вибуховий дрон біля українського літака в аеропорту Лейпцига є сигналом про можливість пряміших і жорсткіших ворожих дій на території Франції.