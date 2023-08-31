Головна Світ Політика
search button user button menu button

Лавров розповів, з якими країнами хоче дружити Росія

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Лавров розповів, з якими країнами хоче дружити Росія
Глави МЗС Туреччини та Росії зустрілися для перемовин
фото з відкритих джерел

Росія визначилась, які країни хоче бачити партнерами 

Росія хоче досягти нормалізації відносин із Вірменією та Туреччиною. Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров сьогодні, 31 серпня, на спільній пресконференції за підсумками переговорів із керівником зовнішньополітичного відомства Туреччини Хаканом Фіданом. На переговорах із турецьким колегою було обговорено також ситуацію на Південному Кавказі.  

«Росія зацікавлена ​​у сприянні нормалізації відносин між Туреччиною та Вірменією. Також Росія зацікавлена ​​в реалізації всіх досягнутих лідерами Азербайджану, Росії та Вірменії домовленостей, починаючи з домовленостей 2020 року та закінчуючи домовленостями про відкриття транспортних зв'язків, комунікацій, а також постконфліктне відновлення. Ми впевнені, що Туреччина може відіграти дуже конструктивну та корисну роль у цих зусиллях», – наголосив глава МЗС РФ.

По це що країна-агресор вітає курс на нормалізацію відносин між Туреччиною та Вірменією, заявив Сергій Лавров іще раніше 16 березня 2022 року за підсумками переговорів у Москві з Мевлютом Чавушоглу, попередником Хакана Фідана на посаді глави турецької дипломатії.

Нагадаємо, зустріч президента Росії Володимира Путіна з його турецьким колегою Реджепом Тайіпом Ердоганом 4 вересня у Сочі підтвердили. Про це пишуть російські ЗМІ із посиланням на джерело в дипломатичному відомстві в Анкарі.

Раніше «рупор Кремля» Дмитро Пєсков пообіцяв найближчим часом повідомити про точну дату зустрічі лідерів Росії та Туреччини. Президенти можуть обговорити продовження зернових угод.

До слова, раніше йшлось про те, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган уже наступного тижня зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним, щоб обговорити відновлення «зернової угоди». Про це писав Bloomberg. За словами двох турецьких чиновників, знайомих із цим питанням, Ердоган може вирушити у Росію 8 вересня, після чого вирушить до Індії для участі в саміті G7 у Нью-Делі.

Читайте також: Ердогану стає все важче всидіти одразу на двох стільцях – ЗМІ
Теги: Туреччина росія міністр Сергій Лавров президент Дмитро Пєсков

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російська держава ставить чіткий ультиматум: червоний паспорт з двоголовою куркою тепер треба відпрацювати – повоювати
Проєкт «Хочу жить» на території Росії. Ось як це працює
Вчора, 09:09
Вибухи гриміли на захід від Новоросійська
У головному російському порту на Чорному морі прогриміли вибухи (фото, відео)
4 серпня, 06:19
Окупаційні війська на тимчасово окупованих територіях примусово паспортизують дітей віком від 14 років
Примусова паспортизація: окупанти залякують мешканців Луганщини
8 серпня, 13:32
13 серпня Росія зупинила у Чорному морі турецьке судно Sukru Okan
Зупинка Росією судна в Чорному морі. МЗС жорстко відреагувало
14 серпня, 10:41
Зеленський відвідав військових, які ведуть наступ на Мелітопольському напрямку
Зеленський відвідав військових, які ведуть наступ на Мелітопольському напрямку
15 серпня, 17:32
Міністр оборони України Олексій Резніков
Резніков йде у відставку? Міністр оборони України відреагував на чутки
20 серпня, 01:30
У ніч на 30 серпня Росія здійснила масовану, комбіновану атаку на Київ
Ракетна атака на Київ, вибухи на аеродромі у Пскові: головне за ніч
Вчора, 07:25
Проєкт відповідного указу вже створено і Путін може підписати його у вересні
Указ вже готовий: Путін запустить нову хвилю мобілізації вже у вересні
28 серпня, 15:38
Окупанти відбирають зерно у фермерів на окупованих територіях України
Скільки українського зерна вкрала Росія у 2022 році: США озвучили шокуючі цифри
Сьогодні, 06:35

Політика

Лавров розповів, з якими країнами хоче дружити Росія
Лавров розповів, з якими країнами хоче дружити Росія
Голова МЗС Туреччини в Москві закликав до відновлення «зернової угоди»
Голова МЗС Туреччини в Москві закликав до відновлення «зернової угоди»
Росія переходить на новий формат відносин з однією країною
Росія переходить на новий формат відносин з однією країною
США вперше передадуть Тайваню зброю за програмою для суверенних держав
США вперше передадуть Тайваню зброю за програмою для суверенних держав
Буданов заявив, що до Білорусі доставлені перші ядерні боєголовки
Буданов заявив, що до Білорусі доставлені перші ядерні боєголовки
Ердоган їде домовлятися із Путіним до Сочі: названо дату
Ердоган їде домовлятися із Путіним до Сочі: названо дату

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
67K
«Живий я чи ні». З’явилося інтригуюче відео Пригожина
62K
Посол Ізраїлю розповів про наслідки скасування безвізу з Україною
35K
Новий церковний календар на вересень. Які релігійні свята відзначатимуть українці
29K
РПЦ вчергове підставила митрополита Онуфрія (заява)
18K
Винні українці? У польських студентів стало більше на одну проблему
13K
Освіта за залізною завісою. Як українські студенти воюють за право вчитися за кордоном

Новини

Українські захисники відбили атаки окупантів на п’ятьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:10
У деяких областях дощі з грозами: прогноз погоди на 31 серпня
Сьогодні, 04:55
31 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:06
Понад 30 боїв за добу: Генштаб назвав найгарячіші райони фронту
Вчора, 07:29
Спека, подекуди грозові дощі: прогноз погоди на 30 серпня
Вчора, 06:10
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала три години
Вчора, 05:41

Прес-релізи

Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
28 серпня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту