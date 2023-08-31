Росія визначилась, які країни хоче бачити партнерами

Росія хоче досягти нормалізації відносин із Вірменією та Туреччиною. Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров сьогодні, 31 серпня, на спільній пресконференції за підсумками переговорів із керівником зовнішньополітичного відомства Туреччини Хаканом Фіданом. На переговорах із турецьким колегою було обговорено також ситуацію на Південному Кавказі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Росія зацікавлена ​​у сприянні нормалізації відносин між Туреччиною та Вірменією. Також Росія зацікавлена ​​в реалізації всіх досягнутих лідерами Азербайджану, Росії та Вірменії домовленостей, починаючи з домовленостей 2020 року та закінчуючи домовленостями про відкриття транспортних зв'язків, комунікацій, а також постконфліктне відновлення. Ми впевнені, що Туреччина може відіграти дуже конструктивну та корисну роль у цих зусиллях», – наголосив глава МЗС РФ.

По це що країна-агресор вітає курс на нормалізацію відносин між Туреччиною та Вірменією, заявив Сергій Лавров іще раніше 16 березня 2022 року за підсумками переговорів у Москві з Мевлютом Чавушоглу, попередником Хакана Фідана на посаді глави турецької дипломатії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, зустріч президента Росії Володимира Путіна з його турецьким колегою Реджепом Тайіпом Ердоганом 4 вересня у Сочі підтвердили. Про це пишуть російські ЗМІ із посиланням на джерело в дипломатичному відомстві в Анкарі.

Раніше «рупор Кремля» Дмитро Пєсков пообіцяв найближчим часом повідомити про точну дату зустрічі лідерів Росії та Туреччини. Президенти можуть обговорити продовження зернових угод.

До слова, раніше йшлось про те, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган уже наступного тижня зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним, щоб обговорити відновлення «зернової угоди». Про це писав Bloomberg. За словами двох турецьких чиновників, знайомих із цим питанням, Ердоган може вирушити у Росію 8 вересня, після чого вирушить до Індії для участі в саміті G7 у Нью-Делі.