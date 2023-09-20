Загострення в Карабасі: США провели переговори з Алієвим і Пашиняном

Азербайджан оголосив про початок «антитерористичних заходів локального характеру» у Нагірному Карабасі

США закликали Азербайджан негайно припинити військові дії

США закликали Азербайджан негайно припинити військові дії

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Сполучені Штати Америки закликали Азербайджан негайно припинити ведення бойових дій у регіоні Нагірного Карабаху. Також Вашингтон звертає увагу Баку на важливість деескалації конфлікту. Про це написав у Twitter (X) державний секретар США Ентоні Блінкен.

Американський чиновник провів телефонні розмови з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим та прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном на тлі чергового сплеску напруженості між країнами.

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«Я розмовляв сьогодні з президентом Азербайджану Алієвим і закликав його негайно припинити військові дії в Нагірному Карабасі. Для Азербайджану вкрай важливо деескалювати ситуацію, щоб сприяти мирному вирішенню конфлікту», – йдеться у дописі Блінкена.

«Сполучені Штати закликають до негайного припинення цієї неприйнятної військової акції», – зазначив він.

Також у Держдепі розповіли, що президент Азербайджану Ільхам Алієв у розмові з Блінкеном «висловив готовність» припинити бойові дії та провести зустріч із представниками Нагірного Карабаху.

У своєму зверненні американський чиновник також повідомив Пашиняну, що Єреван має повну підтримку Вашингтона.

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Нагадаємо, 19 вересня Азербайджан оголосив про початок «антитерористичних заходів локального характеру» у Нагірному Карабасі, і тепер стало відомо, що Росія відмовилася підтримати Вірменію.

Раніше прем'єр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Вірменія не бере участі у військових діях та не має армії в Нагірному Карабасі.