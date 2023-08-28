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Коли Ердоган поїде на переговори до Путіна? Журналісти назвали дати

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Коли Ердоган поїде на переговори до Путіна? Журналісти назвали дати
Ердоган заявив, що розраховує на зустріч із Путіним у вересні, якщо це дозволятиме щільний графік
фото з відкритих джерел

Ердоган вирушить до Індії для участі в саміті G7 у Нью-Делі

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган уже наступного тижня зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним, щоб обговорити відновлення «зернової угоди». Про це повідомляє Bloomberg.

За словами двох турецьких чиновників, знайомих із цим питанням, Ердоган може вирушити в Росію 8 вересня, після чого вирушить до Індії для участі в саміті G7 у Нью-Делі.

Як повідомлялося, після зриву зернової угоди Туреччина опинилася між двома фронтами – Росією та колективним Заходом. 

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планує особисто обговорити поновлення Чорноморської зернової ініціативи з російським диктатором Володимиром Путіним у вересні, якщо з'явиться така можливість. Також повідомлялося, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган має намір відвідати Росію для зустрічі з диктатором Володимиром Путіним.

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Теги: путін президент переговори Туреччина

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