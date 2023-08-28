Коли Ердоган поїде на переговори до Путіна? Журналісти назвали дати
Ердоган вирушить до Індії для участі в саміті G7 у Нью-Делі
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган уже наступного тижня зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним, щоб обговорити відновлення «зернової угоди». Про це повідомляє Bloomberg.
За словами двох турецьких чиновників, знайомих із цим питанням, Ердоган може вирушити в Росію 8 вересня, після чого вирушить до Індії для участі в саміті G7 у Нью-Делі.
Як повідомлялося, після зриву зернової угоди Туреччина опинилася між двома фронтами – Росією та колективним Заходом.
Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планує особисто обговорити поновлення Чорноморської зернової ініціативи з російським диктатором Володимиром Путіним у вересні, якщо з'явиться така можливість. Також повідомлялося, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган має намір відвідати Росію для зустрічі з диктатором Володимиром Путіним.
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