«Український Моссад». Що потрібно знати про Службу безпеки України

Вітаємо спецслужбу з річницею створення

Сьогодні професійне свято у тих, чию роботу ми бачимо лише за результатом. Малу частину цієї роботи. Тридцять років тому було створено Службу безпеки України. Тож є привід привітати. Тим більше, цього року можна сказати, що в Україні з'явилася справжня спецслужба воєнного часу. Український Моссад. Жах для ворожої агентури та колаборантів, для співробітників якого немає недоторканних. Медведчук і Богуслаєв, народні депутати, чиновники, завербована за тридцять років агентура в силових структурах та представники Церкви, які працювали на окупанта. За останній рік Службою пройдений шлях набагато більший, ніж за 29 років до цього.

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Складно сказати, що саме варто взяти як ключовий показник результативності роботи СБУ. Кількість судових вироків ворожій агентурі та колаборантам? Так, вражає. Статус тих, хто попався до Служби? Безперечно і тут є, що пред'явити. Запобіжні теракти, диверсії та замахи? Тут результат теж чудовий, але… СБУ явно переграє усі спецслужби супротивника. Але пред'явити як результат той факт, що жодної успішної диверсії ворогові не зміг реалізувати набагато складніше. З іншого боку – а в них бавовнянка щоночі. І дуже часто не обходиться без спецназівців СБУ, просто це не піде у відкритий доступ. Специфіка роботи. Хоча коли Центр спецоперацій «А» СБУ за ніч знищує 10 танків противника (нещодавно писав саме) – це вражає.

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Напевно, таки одним із ключових показників ефективності роботи спецслужби можна вважати рівень довіри до неї з боку громадян України. Він сьогодні найвищий за всю її історію – 74% за даними Центру Разумкова. Можна констатувати, що генералу Малюку вдалося вирішити те завдання, яке він назвав, ставши ще виконуючим обов'язки. Створити реальну спецслужбу воєнного часу. Український Моссад. Очистити структуру від ворожої агентури та перетворити на ефективний інструмент захисту України. Очищати, до речі, довелося дуже серйозно. Затримано керівників обласних главків – Кримського та Харківського. Вистачає співробітників рангом нижче, але теж у пристойних званнях. Наприклад, підполковник із Запоріжжя.

Резюмую – Україна змінилася. Ми багато і багатьох втратили з моменту великого вторгнення Росії. Але й придбали. Створили самі. Сьогодні у нас є потужна сильна армія, професійна, загартована у реальних боях та операціях спецслужба, потужна волонтерська єдність та реальне громадянське суспільство. Сьогодні вітаємо спецслужбу. Зі святом, співробітники СБУ. Зі святом, пане генерал. Нехай у вас все виходить на благо України.