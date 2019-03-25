20 років тому не стало В'ячеслава Чорновола. Чи є сьогодні політики схожі на нього?

В'ячеслав Чорновіл

Сьогодні українську Україну ще можна отримати, як Польщу і Чехію

Сьогодні 20 років, як не стало Вячеслава Чорновола.

Люди посипають голову попелом, чому тоді не обрали його президентом, усе було б по-іншому.

Чорновіл мріяв про українську Україну. Яка вона, українська Україна? Подивіться на польську Польщу. На чеську Чехію. Ми сьогодні були б ще кращі і сильніші, бо в нас «стартап» був більший. Чи живуть у польській Польщі, крім поляків, інші народності? Так, живуть. Чи їх утискають? Ні. Але це польська Польща. Чи живуть у Чехії інші етноси? Так, живуть? Чи їх утискають? Ні. Але це чеська Чехія.

Сьогодні українську Україну ще можна отримати, як Польщу і Чехію.

Але ж за кого голосувати? Який сьогодні політик схожий на Чорновола? Жоден не схожий. І не буде ніколи схожого. Не чекайте другого Чорновола. Будуть інші, інакші, АЛЕ які зможуть здійснити мрію Чорновола про українську Україну.

Обираючи через 6 днів президента, проаналізуйте, НЕ РЕЙТИНГИ, проаналізуйте список кандидатів і скажіть кожен собі, хто з 39 осіб зможе НАЙКОРОТШИМ ШЛЯХОМ привести нас до УКРАЇНСЬКОЇ УКРАЇНИ ЧОРНОВОЛА? Чесно скажіть. Кожен собі. І не кажіть, що не було з кого обирати.

Ось список:

1. Балашов

2. Безсмертний

3. Богомолець

4. Богословська

5. Бойко

6. Бондар

7. Ващенко

8. Вілкул

9. Габер

10. Гриценко

11. Данилюк

12. Дерев'янко

13. Журавльов

14. Зеленський

15. Каплін

16. Кармазін

17. Кива

18. Корнацький

19. Кошулинський

20. Кривенко

21. Купрій

22. Литвиненко

23. Ляшко

24. Мороз

25. Наливайченко

26. Насіров

27. Новак

28. Носенко

29. Петров

30. Порошенко

31. Ригованов

32. Скоцик

33. Смешко

34. Соловйов

35. Тарута

36. Тимошенко Юлія

37. Тимошенко Юрій

38. Шевченко Ігор

39. Шевченко Олександр

Джерело: блог Лариси Ніцой

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