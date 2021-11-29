Кремль намагатиметься скористатися конфліктом між Зеленським та олігархами

Атакуючи президента, російська влада намагається знищити українську незалежну державу

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Удар по слабому звену

Стараюсь не комментировать украинскую политическую повестку и не давать оценки киевским политикам. Украинцы и без меня разберутся. А вот ситуацию с российской пропагандой я мониторю постоянно. И вот какое у меня сложилось впечатление: Кремль рассматривает президента как слабое звено украинской политической системы и наносит по нему основной пропагандистский удар. Атакуя президента, российские власти пытаются уничтожить украинское независимое государство (так было с Порошенко, так же происходит и с Зеленским).

Именно для реализации этой задачи Кремль стремиться воспользоваться конфликтом между Зеленским и олигархами.

Большинство моих украинских друзей терпеть не могут Зеленского. Не буду с ними спорить. Возможно его борьба с олигархами – просто имитация. Но каким бы ни был украинский президент, не он, а олигархи десятилетиями коррумпируют политическую элиту и СМИ, монополизируют и делают неэффективной экономику, стараются подчинить своим корыстным интересам политику государства. А тех во власти, кто пытается им противостоять, они или коррумпируют, или шельмуют с помощью армии наемных журналистов.

Как-то в середине десятых один украинский френд возразил мне на критику олигархов примерно так: «Ну нельзя же всех под одну гребенку, есть олигархи патриоты, например, Коломойский, а есть предатели – Ахметов». Я тогда предложил ему подождать, когда они (вернее, их имидж) поменяются местами. Так и произошло. Большинство олигархов не патриоты и не прямые кремлевские агенты. Они агенты собственной выгоды и корысти. Если им выгодно тоже, что и Кремлю, они охотно с ним сотрудничают, если нет – становятся ярыми «патриотами» (как Коломойский в 2014 году). Однако чаще их интересы совпадают с кремлевскими: так было, когда они поддерживали Кучму, коррумпировали Ющенко, ставили Януковича. Так происходит и сейчас, когда они атакуют действующую власть (плоха она или хороша).

Многие мои украинские друзья справедливо возмущаются, что европейская интеграция Украины идет слишком медленно. Одна из причин этого – олигархи. Само их существование противоречит европейским представлениям о демократии и законности.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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