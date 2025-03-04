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Путін погодився допомогти Трампу в ядерних переговорах з Іраном

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Путін погодився допомогти Трампу в ядерних переговорах з Іраном
Високопосадовці з адміністрації Трампа обговорили це питання з росіянами на переговорах у Саудівській Аравії
фото: Telegram-канал Meduza

Трамп висловив зацікавленість у цьому питанні диктатору Путіну в телефонній розмові в лютому

Російський диктатор Володимир Путін погодився на пропозицію Трампа бути посередником в переговорах між США та Іраном щодо ядерної зброї. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Як пише інформагенція, президент США висловив таку зацікавленість російському диктатору Володимиру Путіну в телефонній розмові в лютому, а високопосадовці з адміністрації Трампа обговорили це питання з росіянами на переговорах у Саудівській Аравії. 

Представник Міністерства закордонних справ Ірану, відповідаючи на запитання, чи пропонувала Росія виступити посередником між Тегераном і Вашингтоном, сказав лише, що для країн «природно» пропонувати свою допомогу.

Bloomberg додає, що з моменту вступу на посаду близько шести тижнів тому Трамп намагається відновити відносини з Путіним, які США розірвали після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році.

Нагадаємо, Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї виключив можливість переговорів з адміністрацією президента США Дональда Трампа, посилаючись на минулий досвід. 

Хаменеї послався на ядерну угоду 2015 року між Іраном та іншими державами, з якої Трамп вийшов у 2018 році, перш ніж запровадити жорсткі санкції проти Тегерана.

На початку лютого Трамп ввів санкції проти Ірану. Нові обмеження торкнулися кількох суден, що перевозять іранську нафту.

Водночас під час своєї першої каденції Дональд Трамп спрямовував кампанію «максимального тиску» на те, щоб за допомогою жорстких санкцій придушити економіку Ірану і примусити його укласти угоду, яка б перешкоджала програмам з розроблення ядерної та балістичної зброї.

Як відомо, Іран шукає швидких шляхів створення ядерної зброї – за кілька місяців, а не за рік чи більше. Секретна група іранських учених працює над пошуком методів швидкого перетворення запасів ядерного палива на зброю на випадок, якщо прискорити створення бомби вимагатиме уряд. Збагаченого до 60% урану Тегерану вистачить на чотири-п'ять бомб – на збагачення урану до рівня 90% потрібно більше часу.

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Теги: росія путін Дональд Трамп Telegram президент диктатор

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