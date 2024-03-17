Президент Чехії розповів, чи можливий компроміс між Росією та Україною

Петр Павел вважає, що може настати момент, коли Москві та Києву стане ясно, що продовження війни означає лише нові видатки, страждання та втрати без надії на успіх.

Чеський лідер вважає, що війна в Україні закінчиться або поразкою однієї зі сторін, або усвідомленням того, що ніхто не зможе повністю досягти своїх цілей

Наразі неможливо уявити, що Україні та Росії вдасться домовитися про припинення війни. Про це сказав президент Чехії Петр Павел, повідомляє Чеське радіо.

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«Усі пропозиції Росії досі були фактично диктатом. Кремль представив свій список умов, які він, як агресор, не має права виставляти», – розповів Павел.

Чеський лідер висловив думку, що війна в Україні закінчиться або поразкою однієї зі сторін, або виснаженням та усвідомленням того, що ніхто не зможе повністю досягти своїх цілей. За його словами, може настати момент, коли Москві та Києву стане ясно, що продовження війни означає лише нові видатки, страждання та втрати без надії на успіх.

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Разом з тим, Петр Павел вважає, що може пройти ще багато часу, перш ніж ситуація дійде до такої точки, а збитки обох сторін, як в економічному плані, так і з погляду кількості жертв, вже дуже вагомі.

«Ситуація починає негативно проявлятися, у тому числі і в Росії», – сказав він.

Раніше повідомлялося, що переговори є єдиним шляхом до припинення бойових дій в Україні. Таку думку висловило міністерство закордонних справ Китаю.

Нагадаємо, що Туреччина та Китай, ймовірно, розробляють власні переговорні платформи для врегулювання війни в Україні, які Кремль може використовувати для просування своїх наративів щодо переговорів та війни.

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До слова, спеціальний представник уряду Китаю у справах Євразії Лі Хуей відвідає Україну, РФ і кілька країн Європи для вирішення військового «конфлікту».

Також Китай закликав Україну та Росію до мирних переговорів.