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Земля і діти. Чого хоче Росія від України: нові тези

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Земля і діти. Чого хоче Росія від України: нові тези
Викрадених дітей окупанти вчать «вірності Російській Федерації» та «поваги до державної служби»
ілюстративне фото: The New York Times

У Кремлі сподіваються на перекодування українських дітей

Головним «ньюсмейкером» 7 серпня в Росії став спікер Кремля Пєсков. «(Його) Інтерв’ю NYT виявилося якимось дуже скандальним. І все це взагалі давно вийшло за якісь важливі рамки…», – написав кремлівський «політолог» Сергій Марков.

Скандал спалахнув після того, як у New York Times вийшов великий репортаж із Росії кореспондента Роджера Коена (Цього року він отримав Пулітцерівську премію та премію Джорджа Полка у складі Times, які висвітлювали війну в Україні.) 

У репортажі є пара цитат Пєскова. Одна – про те, що «Путіна буде переобрано наступного року з більш ніж 90% голосів. Наші президентські вибори – це не зовсім демократія, це дорога бюрократія».  

Друга (дослівно): «Я запитав пана Пєскова, речника Кремля, чи хоче Росія збільшити українську територію за межами чотирьох анексованих областей. – Ні, – сказав він. «Ми просто хочемо контролювати всю землю, яку ми зараз записали в нашій Конституції як нашу», – пише Коен.  

Речник Кремля: «Ми просто хочемо контролювати всю землю, яку ми зараз записали в нашій Конституції як нашу»
Речник Кремля: «Ми просто хочемо контролювати всю землю, яку ми зараз записали в нашій Конституції як нашу»
фото з відкритих джерел

На це патріотична Telegram-зірка Росії на прізвище Скурлатов запропонував Пєскову «добровільно піти у відставку через невідповідність посаді».

Пєсков негайно заявив, що його слова неправильно інтерпретували.

Насправді, досить дивно таке чути з офіційних вуст Кремля. Топ-чиновник дає інтерв’ю найбільшому ЗМІ з «недружньої держави» і не просить хоча б надіслати для звірки свої цитати до публікації. Чи у Москві вкотре включать режим «Захід нас знову обдурив»?

Щодо «виборів Путіна у вигляді бюрократії, а не демократії» Пєсков, за великим рахунком, не збрехав, а лише проговорився. А ось з приводу «бажання контролювати лише чотири українські області, які вже прописані в Конституції як російські», то після цих слів на «московських болотах» негайно здійнялося патріотичне виття.

Земля і діти. Чого хоче Росія від України: нові тези фото 1

Наразі, реальність в тому, що російські війська не окупували повністю жодну зі «своїх чотирьох конституційних» областей». Про контроль (навіть, над донецькими ресторанами), взагалі не йдеться. 

Для розуміння бажань і можливостей: росіянам для повної окупації чотирьох областей України доведеться якимсь чином захопити ще понад 16 000 км².

Але є і інший аспект пєсковської тези. Про подальші територіальні загарбницькі наміри Кремля свідчить те, що, на сьогодні Росія тимчасово окупувала (хоч і мізерну – 1,8%) територію Харківської області. І продовжує тут свої воєнні дії: 7 серпня обстріляли село Кругляківку у Куп’янському районі. Двоє загиблих, п’ятеро – поранених. Також окупована Кінбурнська коса на Миколаївщині.

Що роблять росіяни на цих, навіть не «конституційних» територіях, Пєсков, звісно, не пояснив. Але й пояснювати нема чого: увесь світ розуміє, що не існує жодних областей України, «записаних до конституції Росії». Є лише території України, які тимчасово перебувають в окупації.

А щодо «виборів», то як висловився один зі співрозмовників Коена в його репортажі, «Путін був при владі так довго, що діти вже не питають, хто буде наступним президентом, вони питають, хто буде наступним Путіним».  

Щодо російських дітей, то надій з приводу їх нормального розвитку в Росії мало. «Наступних путінів» не буде ще довго. Наразі дітей перепрограмовують за новою шкільною програмою. «У нових підручниках з історії Росії були повністю переписані розділи про 70-ті, 80-ті, 90-ті та нульові роки», – похвалився путінський придворний «історик» Мединський. За його словами, до підручників було додано розділ і про події з 2014 року до сьогоднішнього дня, який включає «СВО».

Як сказав Джордж Орвелл, «хто керує минулим, той керує майбутнім; хто керує сьогоденням, той керує минулим». Нічого нового з часів його «1984» не змінилося. Але проблема в тому, що зараз, буквально в режимі реального часу, до вбивств, викрадень, катувань українських дітей додається ще і їхнє перепрограмування. Ось один з останніх кричущих випадків. 

Одразу після початку повномасштабного вторгнення в Україну Слідчий комітет РФ на чолі з Бастрикіним взяв «шефство» над вивезеними дітьми з окупованих територій. Його співробітники відвідали депортованих українських дітей (у тому числі сиріт) як мінімум у 10 регіонах РФ, порахувала «Верстка» спільно з проєктом Kidmapping.

Паралельно відомчим кадетським корпусам було доручено підготуватися до прийому школярів із «Л/ДНР». Згідно з офіційними даними, опублікованими в друкованому органі Слідчого комітету РФ, з лютого 2022-го по березень 2023 року відомство вивезло до Росії 323 дитини з ТОТ Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, зокрема 181 дитину-сироту. У результаті 78 з них потрапили до освітніх установ РФ. У тому числі до кадетських корпусів та академії Слідчого комітету без іспитів взяли понад 40 осіб.

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Серед цінностей, що значаться у статутних документах кадетських корпусів,  – «вірність Російської Федерації» та «повага до державної служби». У виховній програмі корпусу описаний «ідеал особистості» дитини: вона повинна укорінюватися «у духовних та культурних традиціях російського народу». За цими ж канонами у кадетському корпусі живуть і депортовані українські діти. Їхня «яничаризація» йде повним ходом.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

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Теги: росія діти путін Дмитро Пєсков

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