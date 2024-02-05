Зеленський прокоментував можливе обрання Трампа президентом США

Зеленський: «У Республіканській партії є радикальні голоси, але також багато людей, які підтримують Україну»

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що в разі зміни влади у США після президентських виборів курс Вашингтона стосовно нашої країни не зміниться. Про це заявив глава держави в інтерв'ю італійському телеканалу Rai1.

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«Я хочу вірити і сподіватися: якщо у США відбудуться зміни, то лінія (стосовно України – ред.) залишиться незмінною», – сказав Президент.

«У Республіканській партії є радикальні голоси, але також багато людей, які підтримують Україну. Вирішує народ Сполучених Штатів, але якщо вони мають намір зменшити допомогу Україні, то буде новий геополітичний розклад. Путін прорве нашу оборону, піде вперед і так просто не зупиниться», – зауважив Зеленський.

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Як повідомлялося, спікер Палати представників США Майк Джонсон заперечує активне втручання експрезидента Дональда Трампа у питання, пов'язане з угодою про захист кордону від мігрантів.

Нагадаємо, понад половина американських виборців вважає, що якби колишнього президента Трампа засудили за «серйозний злочин», це було б «справедливим результатом».

Як повідомлялося, колишній президент США Дональд Трамп випереджає чинного американського лідера Джо Байдена в загальнонаціональному опитуванні виборців.

Нагадаємо, Дональд Трамп переміг на президентських праймеріз Республіканської партії в Нью-Гемпширі, випередивши свою конкурентку, кандидатку в президенти від Республіканської партії Ніккі Гейлі.

Раніше колишній президент США Дональд Трамп переміг на республіканських кокусах в Айові.