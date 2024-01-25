Пісторіус відповів на критику Кулеби щодо повільного постачання снарядів Україні

Очільник німецького Міноборони не погодився з тим, що західні партнери роблять менше, ніж могли б

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відкинув слова глави МЗС України Дмитра Кулеби про те, що КНДР більш ефективно постачає Росії артилерійські боєприпаси, ніж Захід – Україні. Про це глава Міноборони ФРН сказав в інтерв'ю Bild.

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«Це заяви Кулеби, як ми їх знаємо. Він схильний до поляризації та перебільшення. Це його право в ситуації, в якій перебуває його країна. Але я бачу північнокорейські поставки в дещо іншому світлі. Це може бути кількість, але якість на значно іншому рівні», – зазначив Пісторіус.

Очільник німецького Міноборони не погодився з тим, що західні партнери роблять менше, ніж могли б, наголосивши, що «справа не в силі волі».

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«Ні, це не так. Ми робимо те, що маємо. Ми йдемо до межі того, що ми можемо виправдати з міркувань безпеки», – наголосив міністр.

Пісторіус також назвав несправедливою критику на адресу Німеччини щодо поставок озброєнь, особливо на тлі інших європейських країн, які багато заявляли, але надали Україні менше.

«Я можу сказати, що Німеччина зараз практично щодня відправляє вантажі через кордон з чимось, зі зброєю, з боєприпасами, навіть невеликими партіями, коли вони прибувають, просто для того, щоб мати можливість швидко допомогти», – вказав він.

За словами міністра, наразі Берлін зіткнувся з труднощами, пов'язаними з тим, що виробництво не може йти в ногу з часом так швидко, як потрібно.

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Нагадаємо, Кулеба заявив, що Північна Корея постачає Росії снаряди краще, ніж Захід Україні. Тож ситуація на фронті в Україні залишається тяжкою. Це насамперед пов’язано з нестачею боєприпасів.

Як відомо, Північна Корея вже передала Росії приблизно мільйон артилерійських снарядів різних калібрів. Відкритим залишається питання щодо передачі балістичних ракет. Також країна-агресорка намагається налагодити й збільшити виробництво зброї, боєприпасів, але стикається з низкою проблем: застаріле устаткування, дефіцит підготовлених робітників, які здатні виконувати такі високотехнологічні роботи, і дефіцит комплектуючих.

Проте росіяни скаржаться на низьку якість боєприпасів з КНДР. Найбільше нарікань у росіян на якість і кількість пороху в снарядах. Через це боєприпаси КНДР використовують у ситуаціях, де точність та вихід снаряда зі ствола не мають особливого значення. Іранські снаряди летять «дуже добре», у той час, як північнокорейські летять повз ціль оскільки заряд пороху в гільзах часто не відповідає заявленому.