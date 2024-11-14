Дуда пояснив, чому Росія не зможе зруйнувати Україну за правління Трампа

За словами польського президента, Трамп поважає американських платників податків, тому не дозволить, аби їхні податки безслідно зникли

Новообраний президент США Дональд Трамп не дозволить Російській Федерації знищити Україну, оскільки тоді він буде відповідальний за податки американців, які пішли на фінансування допомоги Україні. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда на пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Він визнав, що не може точно сказати, якою буде політика Трампа щодо України, бо той її офіційно ще не розголошував. За його словами, наразі існують тільки «чутки в медіа».

За словами польського президента, він добре знає новообраного президента США, який, на його думку, є «вродженим борцем» і «не любить програвати». Крім того, Трамп, мовляв, поважає американських платників податків, коштом яких наповнюють бюджет США.

«Якщо ми візьмемо це до уваги, тоді в мене дуже чіткий висновок: я не можу уявити, що президент Дональд Трамп може дозволити Росії знищити Україну. Україну, в яку американські платники податків — за гроші яких Дональд Трамп буде відповідальним, коли повернеться на посаду – стільки інвестували», – каже Дуда.

Також очільник Польщі додав, що впевнений у цьому, бо це «питання того, що Америка залучена (у війну в Україні – «Главком») й Америка не програє».

Нагадаємо, The Wall Street Journal вважає, що Україна не програє війну проти Російської Федерації, однак частково через обмеження чинного американського президента Джо Байдена на оборонні заходи й не перемагає у ній.

Як відомо, в офісі Дональда Трампа, який здобув перемогу на президентських виборах у США, висловилися щодо можливих дій щодо України. За даними WSJ, яке послалося на три джерела, які є близькими до Трампа, один із планів полягає в тому, що Київ пообіцяє не вступати в НАТО протягом щонайменше 20 років, а натомість Вашингтон і далі постачатиме Україні зброю для стримування подальших нападів Росії. За даними видання, усі пропозиції передбачають «заморожування» війни – таким чином може бути закріплено захоплення Росією приблизно 20% території України.

До слова, президент Володимир Зеленський вважає, що новообраний очільник США Дональд Трамп справді хоче закінчити війну в Україні. Однак, за словами президента, ще не зрозуміло чи вдасться це реалізувати, оскільки російський диктатор Володимир Путін хоче «розірвати на шматки» Україну.