Москва може продавати нафту за ціною понад $60 за барель, що перевищує обмеження, встановлене країнами G7 та Євросоюзом

Російські страховики відіграють дедалі більшу роль у забезпеченні поставок російської нафти до Індії, найбільшого її покупця. Так, Москва може продавати нафту за ціною понад $60 за барель, що перевищує обмеження, встановлене країнами G7, Європейським Союзом та Австралією з метою обмежити доходи Росії від нафти. Про це повідомляє Reuters.

Понад 60% морських нафтових поставок Росії йде до Індії. Західні послуги, такі як судноплавство та страхування, можуть використовуватися лише для російських вантажів, проданих за ціною, що не перевищує встановлену межу.

Раніше цього року Індія схвалила декілька російських страхових компаній для надання страхування морських перевезень після того, як російська державна Національна перестрахувальна компанія надала фінансові гарантії.

У липні Індія обігнала Китай і стала найбільшим покупцем російської нафти, попри те, що Китай отримує поставки через трубопроводи та морем. Саме Індія стала головним ринком для російської нафти з 2022 року, коли набуло чинності ембарго ЄС.

Страхування для решти 40% танкерів, що перевозили нафту до Індії в липні, надавали західні компанії. Російські страхові компанії здебільшого використовуються нафтовими перевізниками, які мають тісні зв'язки з Росією, такими як російська судноплавна компанія «Совкомфлот».

Судноплавні компанії з країн, таких як Греція, Об'єднані Арабські Емірати та Китай, частіше користуються західним страхуванням при транспортуванні російської нафти, свідчать дані.

Нагадаємо, дані Kpler показують, що у липні 2024 року 83% російської сирої нафти та 46% нафтопродуктів було відправлено тіньовими танкерами. При цьому лише 33% судів було застраховано відомими міжнародними страховиками. Як пише експерт з енергетики Антоніо Гарсія у статті для OilPrice, скорочення ролі основного світового флоту фундаментально підриває важелі цінового обмеження та глобальної торгівлі.

Як повідомлялося, російські нафтові танкери все більше нехтують безпекою у протоках Данії, здійснюючи рейси без супроводу лоцманів. Танкери так званого «тіньового флоту» РФ, які транспортують нафту небезпечними протоками Данії, ризикують спричинити розливи нафти.

До слова, країни, які сьогодні підтримують Україну у війні проти РФ, часто купують російську нафту та паливо, яке із неї виготовляється. Тим самим західні партнери України спонсорують путінську армію, яка воює проти українців.