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ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо російської пропаганди в Європі з поправками від України

Ірина Міллер
glavcom.ua
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ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо російської пропаганди в Європі з поправками від України
Україна рекомендувала ПАРЄ запровадити персональні санкції проти провідних російських пропагандистів
фото з відкритих джерел

ПАРЄ визнала пропаганду невід'ємною складовою агресивної політики авторитарних режимів, зокрема РФ

У вівторок, 1 жовтня, Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію «Пропаганда і свобода інформації в Європі»з поправками від України, засудивши використання пропаганди Росією для підриву демократії
Про це повідомляє Укрінформ.

«За» резолюцію проголосували 136 депутатів, «проти» – 117.

Згідно з повідомленням, ПАРЄ визнала пропаганду невід'ємною складовою агресивної політики авторитарних режимів, зокрема РФ, та закликала до розробки координаційних стратегій боротьби з дезінформацією.

Резолюція також наголошує на ролі Російської православної церкви як інструменту кремлівської пропаганди та закликає до розширення країнами персональних санкцій проти російських пропагандистів.

За словами народного депутата України Олексія Гончаренка, українська делегація досягла включення до тексту важливих правок.

«Нам було дуже важливо, щоб ПАРЄ відреагувала і вказала в цьому документі на те, наскільки широко Кремль залучає релігійні інституції в поширення своєї пропаганди, та наголосити на ролі російської церкви як вагомого інструменту впливу», – зазначив він.

Гончаренко додав, що Україна рекомендувала запровадити персональні санкції проти провідних російських пропагандистів, таких як Маргарита Симоньян, Ольга Скабєєва та Володимир Соловйов, підкресливши, що їхня діяльність є загрозою для національної безпеки держав-членів Ради Європи. 

Нагадаємо, США запровадили санкції проти російської телекомпанії Russia Today, а також «ТВ-Новости» та «Евразия». Під американськими обмеженнями також опинився російський пропагандист Дмитро Кисельов. Про це повідомляє Міністерство фінансів США. Як заявив глава Державного департаменту США Ентоні Блінкен, Russia Today діє як підрозділ розвідки РФ, а телекомпанія брала участь у численних «операціях впливу» по всьому світу, зокрема у Молдові.

До слова, компанія Meta, яка володіє соцмережами Facebook та Instagram, заблокує акаунти російського пропагандистської телекомпанії Russsia Today та низки інших державних російських медіа. Meta пояснила своє рішення тим, що Russsia Today та інші російські державні медіа використовували оманливу тактику для здійснення прихованих операцій впливу в Інтернеті.

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Теги: ПАРЄ Маргарита Симоньян Володимир Соловйов Ольга Скабєєва Україна пропаганда санкції

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