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ISW порівняв українські та російські вимоги мирного плану

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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ISW порівняв українські та російські вимоги мирного плану
На думку аналітиків, Україна продовжує демонструвати готовність вести переговори з Росією на власних умовах
фото: Depositphotos

Путін і надалі не зацікавлений у добросовісних переговорах на будь-яких умовах, окрім російських

Вимоги України щодо мирного плану обґрунтовані, у той час як російські вимоги є порушенням міжнародного права. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що Україна продовжує демонструвати свою готовність вести переговори з Росією на її власних умовах. Вимоги України щодо мирного врегулювання відповідають міжнародному праву – на противагу небажанню Росії брати участь у переговорах, які закінчуються нічим іншим, окрім вимоги повної капітуляції України.

Президент України Володимир Зеленський заявив 15 липня, що українські плани щодо другого мирного саміту мають бути готові до листопада 2024 року, і повторив, що на ньому має бути присутній представник Росії.

Однак, як вказують експерти, нещодавні заяви Кремля продовжують демонструвати, що Росія залишається непохитною щодо переговорів з Україною, а офіційні особи Кремля заявили, що Росія не братиме участі у другому мирному саміті, оскільки його умови є неприйнятними з огляду на російські вимоги.

Умови лідера Росії Володимира Путіна щодо закінчення війни проти України рівнозначні капітуляції України, що свідчить про те, що Путін і надалі не зацікавлений у добросовісних переговорах на будь-яких умовах, окрім російських.

«Вимоги України щодо повного виведення військ РФ з території України передбачені міжнародним правом, а отже, вони є обґрунтованими. Однак вимоги Росії щодо повної капітуляції України та продовження російської окупації української землі є і будуть порушенням міжнародного права», – йдеться у звіті.

ISW зазначає, що вимоги Путіна про капітуляцію України дозволять російським військам та окупаційним адміністраціям продовжувати свої широкомасштабні та цілеспрямовані кампанії етнічних чисток на окупованих територіях України, а повне відновлення територіальної цілісності необхідне для звільнення українського народу від російської окупації.

Аналітики додають, що прийняття будь-чого, окрім звільнення Україною свого народу, є непрямим схваленням незаконної окупації Росією понад п'яти мільйонів українців.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський ставив завдання, що у листопаді має бути повністю готовий план для другого Саміту миру, на якому мають бути представники Росії.

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Теги: переговори Україна росія

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