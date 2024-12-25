Спецпредставник Трампа розкрив головне табу в питанні мирної угоди між Україною та РФ

Як заявив спецпредставник республіканця, Трамп хоче миру між Росією та Україною

Келлог: «Трамп не допустить повторення з тріском провалених Мінських угод»

Спецпредставник новообраного президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що обраний президент США Дональд Трамп не допустить повторення Мінських угод, які з тріском провалилися. Про це Келлог сказав у ефірі Fox Business.

Як зазначив посадовець, республіканець справді закінчить війну у недалекому майбутньому.

«Президент розуміє важливість відносин зі своїми союзниками, а також із (російським диктатором – «Главком») Володимиром Путіним. Він – той, хто може довести це до кінця», – сказав Келлог.

Келлог наголошує, Трамп хоче «справедливого, стійкого, безпечного» миру між Україною та Росією.

Раніше стало відомо, що спецпредставник новообраного президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог збирається відвідати Київ у січні. При цьому він буде не проти зустрічей у Москві, якщо його на них запросять. Келлог буде не проти візиту до Москви, а також збирається відвідати Лондон, Париж та Рим. Однак наразі такі плани не були остаточно сформовані.

Нагадаємо, мирна угода між Україною та РФ за посередництва Дональда Трампа може передбачати відмову Києва від претензій на Крим в обмін на повернення частини з решти окупованих територій. Також CNN в загальних рисах окреслює мирну угоду, яку за посередництва Трампа можуть підписати Київ і Москва.