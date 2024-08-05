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Біля Невського та Макіївки на Луганщині точаться запеклі бої

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Біля Невського та Макіївки на Луганщині точаться запеклі бої
За словами Лисогора, попри те, що Невське та Макіївка перебувають під постійним вогнем ворога, люди не погоджуються швидко
фото з відкритих джерел

Очільник Луганської ОВА інформує, що, крім Невського і Макіївки, вчора загарбники атакували Стельмахівку

Залишатися в прифронтових селах Луганської області, зокрема в Невському та Макіївці, де точаться запеклі бої, вкрай небезпечно. Про це у Телеграмі повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

«Неподалік Невського та Макіївки точаться запеклі бої. Наразі всі атаки ворога відбито, але залишатися в прифронтових селах Луганщини вкрай небезпечно. Вчергове проводимо роботу з населенням стосовно евакуації. Попри те, що населені пункти перебувають під постійним вогнем ворога, люди не погоджуються швидко», – йдеться у дописі. 

Очільник Луганської ОВА також інформує, що, крім Невського і Макіївки, вчора загарбники атакували Стельмахівку.

«По Макіївці вони завдали два удари з реактивних систем залпового вогню. По двох селах Красноріченської громади окупанти поцілили з артилерії, а також застосували 76 безпілотників», – пише Лисогор. 

Він також повідомив, що у місті Привілля, що поряд з Лисичанськом, залишилося близько 300 цивільних осіб з 7 000, що мешкали там до повномасштабного вторгнення: «Вже понад два роки вони чекають на обіцяне росіянами відновлення комунікацій. Із благ цивілізації в них тільки вода, яку періодично підвозять. Набере той, кому вистачить».

Нагадаєсо, у тимчасово окупованих районах Луганської області зростає кількість мігрантів з віддалених регіонів Росії, а також із країн Середньої Азії. За словами Лисогора, мігранти сподіваються отримати нерухомість, яку на окупованій Луганщині поступово відбирають у тих, хто евакуювався.

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Теги: росіяни Україна війна Луганщина

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