Біля Невського та Макіївки на Луганщині точаться запеклі бої

За словами Лисогора, попри те, що Невське та Макіївка перебувають під постійним вогнем ворога, люди не погоджуються швидко

Очільник Луганської ОВА інформує, що, крім Невського і Макіївки, вчора загарбники атакували Стельмахівку

Залишатися в прифронтових селах Луганської області, зокрема в Невському та Макіївці, де точаться запеклі бої, вкрай небезпечно. Про це у Телеграмі повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

«Неподалік Невського та Макіївки точаться запеклі бої. Наразі всі атаки ворога відбито, але залишатися в прифронтових селах Луганщини вкрай небезпечно. Вчергове проводимо роботу з населенням стосовно евакуації. Попри те, що населені пункти перебувають під постійним вогнем ворога, люди не погоджуються швидко», – йдеться у дописі.

Очільник Луганської ОВА також інформує, що, крім Невського і Макіївки, вчора загарбники атакували Стельмахівку.

«По Макіївці вони завдали два удари з реактивних систем залпового вогню. По двох селах Красноріченської громади окупанти поцілили з артилерії, а також застосували 76 безпілотників», – пише Лисогор.

Він також повідомив, що у місті Привілля, що поряд з Лисичанськом, залишилося близько 300 цивільних осіб з 7 000, що мешкали там до повномасштабного вторгнення: «Вже понад два роки вони чекають на обіцяне росіянами відновлення комунікацій. Із благ цивілізації в них тільки вода, яку періодично підвозять. Набере той, кому вистачить».

Нагадаєсо, у тимчасово окупованих районах Луганської області зростає кількість мігрантів з віддалених регіонів Росії, а також із країн Середньої Азії. За словами Лисогора, мігранти сподіваються отримати нерухомість, яку на окупованій Луганщині поступово відбирають у тих, хто евакуювався.