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В Румунії літак здійснив екстрену посадку через повідомлення про бомбу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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В Румунії літак здійснив екстрену посадку через повідомлення про бомбу
Авіакомпанія встановлює всі обставини події
фото з відкритих джерел

Пілот літака запросив екстрену посадку в аеропорту Отопень через повідомлення про бомбу на борту

Літак, що летів із Єревана до Кишинева, незаплановано приземлився в Бухаресті в аеропорту Отопень. Пілот запросив екстрену посадку через повідомлення про бомбу. Про це повідомляє NewsMaker.

За інформацією румунського видання Adevarul, йдеться про рейс FlyOne 5F535 Єреван – Кишинів. Пілот запросив екстрену посадку в аеропорту Отопень через повідомлення про бомбу. Правоохоронці перевірили літак і багаж пасажирів.

Тим часом Орган цивільної авіації Молдови заявив, що не давав дозволу на цей рейс, оскільки компанія не повідомила про зміну розкладу.

«Авіаперевізники зобов'язані повідомляти Орган цивільної авіації про будь-які зміни в розкладі рейсів і додаткові рейси, щоб отримати необхідний попередній дозвіл. У випадку з цим рейсом ці вимоги не були виконані. Оператор не повідомив ОДА про зміну розкладу за три дні, як того вимагає закон. У результаті цей рейс не отримав необхідного схвалення», – заявили у відомстві.

Депутатка від уже розформованої партії «Шор» Марина Таубер стверджує, що цим рейсом до Кишинева поверталися учасники з'їзду політичного блоку «Победа» в Москві.

Голова правління FlyOne Володимир Чеботар у коментарі виданню заявив, що зараз авіакомпанія встановлює всі обставини події.

«Як я зрозумів, що на борту були підозрювані особи, люди певного характеру. Протягом польоту екіпаж поміняв якісь дані польоту, припустилися помилки в документації. Один із пасажирів був підозрюваний, але деталей поки що не знаємо», – сказав Чеботар, додавши, що деталі щодо документації в компанії поки що також обмежені.

Літак FlyOne, який здійснив посадку в Бухаресті, повернеться назад до Єревана разом із пасажирами.

Нагадаємо, уряд Малаві підтвердив загибель віцепрезидента, доктора Саулос Чіліма та ще дев'ятьох людей, включаючи його дружину, внаслідок авіакатастрофи в гірському масиві Чікангава.

До слова, у Канаді під час злету загорівся Boeing-777 із майже 400 пасажирами на борту. Інцидент стався з літаком авіакомпанії Air Canada в аеропорту Торонто.

Теги: літак Єреван вибухівка Румунія Молдова

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