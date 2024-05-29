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Таллінн припинив здавати в оренду приміщення для Московського патріархату

Катерина Іванова
glavcom.ua
Таллінн припинив здавати в оренду приміщення для Московського патріархату
Раніше естонський парламент оголосив Московський патріархат інституцією, яка підтримує російську агресію проти України
фото: Sander Ilvest

Естонська православна церква МП має звільнити приміщення в центрі міста, де розташовується канцелярія Церкви

Талліннське самоврядування вирішило припинити здачу в оренду офісних приміщень Естонської православної церкви Московського патріархату (ЕПЦ МП). Про це повідомляє естонський мовник ERR.

Наприкінці липня ЕПЦ МП має звільнити приміщення в центрі міста, де розташовується канцелярія Церкви.

«17 квітня управа району Кесклінн повідомила Естонську православну церкву Московського патріархату про розірвання договору оренди приміщень на вулиці Пікк, 64/1-4. Приміщення мають бути звільнені до 21 липня 2024 року», – повідомив старійшина районної управи.

Зазначається, що за вказаною адресою на вулиці Пікк у Старому Таллінні розташована канцелярія Естонської православної церкви Московського патріархату. Церква отримала приміщення у безстрокову оренду від управи Кесклінна на підставі розпорядження Талліннської міської управи від 2005 року. Орендована площа складає 270,3 м2 і коштує церкві €819,48 на місяць.

Крім будівлі на вулиці Пікк, в 2001 році Таллінн здав в оренду Естонській православній церкві МП будівлю Невського собору. Також у 2006 році був підписаний договір строком на 99 років про безкоштовне право на забудову з ЕПЦ МП на ділянці за адресою бульвар Лоопеалсе, 8, там був зведений храм Естонської православної церкви Московського патріархату.

Також зазначається, що естонська держава здає в оренду ЕПЦ МП три церковні будівлі та один парафіяльний будинок у Таллінні.

Раніше естонський парламент засудив дії Московського патріархату й оголосив його інституцією, яка підтримує російську агресію проти України.

Як повідомлялося, патріарх Кирило закликав прихожан РПЦ йти на війну. За його словами, сьогодні перед Росією стоїть завдання вийти переможницею з тієї боротьби, яку проти неї розв’язали «сили зла». Глава РПЦ наголосив, що православні росіяни мають захищати Росію не лише від зовнішніх, а й від внутрішніх ворогів. Гундяєв закликав наслідувати приклад полководця Олександра Невського і стати на «захист батьківщини».

До слова, очільник РПЦ вважає, що «миролюбні та самодостатні» росіяни ґвалтують, вбивають і грабують лише для того, аби захистити свої «священні кордони» – патріарх Кирило пояснив, навіщо треба вбивати українців.

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Теги: церква Естонія держава самоврядування будинок

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