МЗС відреагувало на антиукраїнські акції в Польщі

Речник МЗС наголосив, що антиукраїнські акції в Польщі порушують принципи солідарності між двома країнами

Міністерство закордонних справ України вважає неприйнятними антиукраїнські акції в Польщі. Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Останніми прикладами стали особливо радикальні прояви – псування українського зерна на кордоні та демонстрація фермерів у Вроцлаві з антиукраїнськими гаслами», – йдеться у його дописі.

Ніколенко зазначив, що ці акції, на додаток до блокування польсько-українського кордону, не лише завдають численних збитків українській економіці, яка і так потерпає від російської агресії, але і порушують принципи українсько-польської солідарності.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Речник МЗС нагадав, що «українці платять своїми життями, аби польські та інші європейські міста жили в мирі».

«Це не має забуватися або сприйматися як належне», – каже він.

Міністерство наголосило, що будь-які намагання радикальними або антиринковими заходами послабити економіку України лише підважуватимуть здатність стримувати агресію Росії та створюватимуть додаткові загрози безпеці Польщі та її добробуту.

«Україна глибоко вдячна як польській владі, так і польським громадянам за всю підтримку та допомогу впродовж цих двох років повномасштабного вторгнення Росії. Українська сторона завжди виступала за конструктивний підхід розв'язання питань, пов’язаних із транзитом українських зернових та торгівлею. Очікуємо, що аналогічного підходу дотримуватиметься і влада Польщі», – зазначив Ніколенко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Так, МЗС закликало польську владу до ефективного запобігання протиправним діям проти українських вантажів та належного реагування на риторику, яка завдає шкоди двостороннім відносинам.

Як повідомлялося, у п'ятницю, 16 лютого, польські фермери заблокували рух транспорту у шостому пункті пропуску на кордоні з Україною – «Краківець-Корчова».

Нагадаємо, у четвер, 15 лютого, кілька сотень тракторів в'їхали в центр Вроцлава. Страйк фермерів розпочався у п'ятницю 9 лютого і, як очікується, триватиме до 19 лютого. Протягом кількох днів протестувальники перекривали смуги руху на під'їзних шляхах до Вроцлава, в тому числі на проспекті Собеського.

До слова, якщо кордон України з Польщею не буде деблокований до кінця місяця, бюджет країни може втратити 7,7 млрд грн.