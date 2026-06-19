Нагороджуючи українського президента, президент Польщі нагородив кожного українського солдата

Сюррелістична ситуація починається саме з погроз президента Польщі Кароля Навроцького позбавити президента Володимира Зеленського ордена Білого Орла.

Адже це не індивідуальна нагорода для конкретної особи.

В особі Зеленського президент Польщі Анджей Дуда нагородив усіх українців, які боролися з російською навалою і до того ж перетворили свою країну на щит для Польщі.

Так, це честь для президента України – така нагорода. Але ще більше це честь для Польщі, що президент воюючої зі спільним ворогом країни погодився її прийняти. І, перепрошую, цей орден – не питання престижу Зеленського, це питання престижу ордена Білого Орла.

Адже нагороджуючи українського президента, президент Польщі нагородив кожного українського солдата, який вже ніколи не повернеться додому чи який продовжує свою боротьбу за майбутнє України і Польщі, кожну українську жінку, яка виховує дітей під обстрілами, кожну дитину, що вивчає уроки у підземній школі.

Хіба вам, дорогі мої польські друзі, цього замало?

Хіба ви не хочете бути до цього причетними?

Впевнений, що хочете – адже польська допомога українцям та Україні була безпрецедентною. А тут – орден!