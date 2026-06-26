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Зеленський повідомив, скільки українців повернулося з полону від початку великої війни

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зеленський повідомив, скільки українців повернулося з полону від початку великої війни
Президент: Вже більш ніж 9500 людей повернули від початку повномасштабної війни
фото: скриншот з відео

Президент: Ми маємо повернути кожного й кожну

Уже більш ніж 9500 людей повернули з російського полону від початку повномасштабної війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення президента Володимира Зеленського.

«Ми продовжуємо повертати людей із російського полону: сьогодні ще 160 військових удома. Майже всі вони були в полоні ще з 22-го року. Захисники Маріуполя, «Азовсталі», всієї Донеччини, інших напрямків. Запоріжжя, Київщина, Сумська область. Ми маємо повернути кожного й кожну – і військових, і цивільних, – хто досі в російській неволі. Перевіряємо по кожному прізвищу», – сказав президент.

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Зеленський зазначив, що цього року вдалося досягти відчутних результатів, а обміни полоненими тривають. Він також подякував команді, яка займається перемовинами, та всім українським підрозділам, які поповнюють обмінний фонд для повернення полонених.

«Наша наступальна активність на фронті та відбиття російських штурмів – це можливість у тому числі повернути наших із Росії. Вже більш ніж 9500 людей повернули від початку повномасштабної війни. Тільки вже за цей рік – 1596 наших українців і українок. Очікуємо також наступні етапи. Дякую. І особливо хочу подякувати всім, хто не залишає людей після того, як вони повертаються, – не залишає без належної підтримки. Адаптація, необхідне лікування, вирішення соціальних питань – усе це важливо, і небайдужість має бути, підтримка має бути», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, Україна провела черговий обмін полоненими з Росією та повернула додому 160 військовослужбовців. Особливість цього повернення полягає в тому, що майже всі звільнені потрапили в полон у 2022 році.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими уточнив, що серед звільнених є 115 оборонців Маріуполя. Окрім солдатів і сержантів, додому вдалося повернути 58 офіцерів.

До слова, звільнений з російського полону прикордонник вперше за довгий час побачив свого сина під час відеодзвінка. Захисник зізнався, що спершу навіть не впізнав хлопчика.

Зауважимо, серед 160 українських захисників, яких 26 червня звільнили з російського полону, 16 належать до підрозділів корпусу «Азов» і один «азовець», який обороняв Маріуполь.

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Теги: Польща Володимир Зеленський

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