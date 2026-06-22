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Канцелярія Навроцького звинуватила українську владу у невдячності

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Канцелярія Навроцького звинуватила українську владу у невдячності
Голова Канцелярії президента Польщі Збігнєв Богуцький відреагував на демарш українських дипломатів
фото: PAP

У Варшаві заявили, що повернення польських нагород стало образою для країни, яка однією з перших прийшла на допомогу Україні після початку війни

Глава канцелярії президента Польщі Кароля Навроцького Збігнев Богуцький розкритикував представників української влади через рішення повернути польські державні нагороди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис посадовця у соцмережі Х.

Реакція польської сторони пролунала після того, як президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла. У відповідь низка українських експрезидентів та дипломатів оголосили про повернення польських відзнак. Богуцький заявив, що такі кроки є проявом невдячності з боку українських посадовців.

«Представники української влади з легкою рукою повертають польські нагороди, забуваючи, що саме ці руки простягалися по допомогу, і ця допомога надійшла з польських рук: від уряду Польщі, органів місцевого самоврядування, неурядових організацій та мільйонів поляків», – написав глава канцелярії президента Польщі.

Свій допис він супроводив уривком із вірша польського поета Людвіка Кропінського «Про невдячність».

Раніше у канцелярії президента Польщі вже коментували рішення про позбавлення Зеленського нагороди та пояснювали, чому орден Білого Орла досі залишається у деяких суперечливих історичних постатей та політиків.

Там також заявляли, що повернення нагород поштою стало додатковою образою для польської сторони. Представники оточення Навроцького наголошували, що Польща продовжує підтримувати Україну, однак не погоджується з окремими рішеннями та заявами української влади у питаннях історичної політики.

Нагадаємо, що президент Польщі Кароль Навроцький позбавив Володимира Зеленського ордена Білого Орла – найвищої державної нагороди країни. Після цього низка українських експрезидентів та дипломатів оголосили про повернення польських відзнак. Згодом у канцелярії польського президента пояснили це рішення та заявили, що повернення нагород поштою стало додатковою образою для польської сторони.

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Теги: Польща Україна державні нагороди

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