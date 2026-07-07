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Київ у світовому антирейтингу, новий дрон і МіГ-29: головне за ніч 7 липня

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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Київ у світовому антирейтингу, новий дрон і МіГ-29: головне за ніч 7 липня
Головне за ніч 7 липня
фото: glavcom.ua

Дайджест новин, які сталися у ніч на 7 липня 2026 року

Поки українці спали, сталося чимало важливих подій, які можуть вплинути як на перебіг війни, так і на життя країни. Від нового українського дрона-перехоплювача та переговорів із Польщею щодо МіГ-29 до невтішного рейтингу Києва серед міст світу – «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 7 липня.

Київ потрапив у топ-10 найнебезпечніших міст світу

Київ увійшов до десятки найменш придатних для життя міст світу за версією аналітичного підрозділу The Economist Intelligence Unit (EIU), посівши 166-те місце серед 173 міст. Головною причиною такого низького рейтингу стали наслідки повномасштабної війни, яку Росія веде проти України: постійні ракетні удари, атаки дронів, загроза для цивільного населення та погіршення показників безпеки.

Для порівняння, до початку повномасштабного вторгнення у 2021 році українська столиця перебувала на 117-й позиції, а після початку війни її тимчасово взагалі виключали з рейтингу. Нині Київ опинився поруч із такими містами, як Тегеран, Тріполі та Лагос, тоді як останнє місце традиційно посідає сирійський Дамаск.

Київ потрапив до топ-10 найменш комфортних міст The Economist
Київ потрапив до топ-10 найменш комфортних міст The Economist
фото: Shutterstock

В Україні створили потужного «мисливця» на Шахеди за ціною айфона

Українська компанія Dark River представила новий безпілотник-перехоплювач APUS-1, створений спеціально для боротьби з російськими ударними дронами типу Shahed та розвідувальними БпЛА. За даними профільного видання Defence Media, апарат уже використовується у 10 підрозділах Сил оборони України та може працювати навіть в умовах активної роботи російських засобів радіоелектронної боротьби, оскільки підтримує автономну навігацію без GPS. Дрон розвиває швидкість до 320 км/год, має радіус дії 50 кілометрів, здатний перебувати в повітрі до 50 хвилин, а його запуск із катапульти займає менш ніж п'ять хвилин і потребує екіпажу лише з двох військових.

Особливістю APUS-1 є спосіб ураження цілей: він може знищувати ворожі безпілотники прямим зіткненням або підривом бойового модуля. Якщо перехоплення не вдалося, безпілотник автоматично повертається до місця запуску, а за необхідності має функцію самознищення, щоб не потрапити до рук противника.

Український дрон-перехоплювач APUS-1 збиває Шахеди без GPS
Український дрон-перехоплювач APUS-1 збиває Шахеди без GPS
фото: Генштаб ЗСУ

Переговори щодо МіГ-29 ожили: Польща озвучила умову для України

Польща та Україна відновили переговори щодо можливої передачі українській армії польських винищувачів МіГ-29, які останнім часом фактично були поставлені на паузу. За словами віцепрем'єр-міністра та міністра національної оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша, Київ підтвердив свою зацікавленість у цих літаках і запропонував Варшаві взаємовигідний формат співпраці. Україна готова протягом найближчих двох років передати Польщі власні сучасні безпілотні технології, які вже довели свою ефективність під час війни з Росією.

Польський міністр наголосив, що Варшава розглядатиме лише таку угоду, яка буде вигідною для обох сторін. Раніше саме відсутність домовленостей щодо обміну технологіями стала однією з причин, через яку переговорний процес фактично зупинився, однак тепер сторони отримали шанс повернутися до реалізації ініціативи.

Польща готова передати Україні винищувачі МіГ-29 в обмін на новітні українські безпілотні технології
Польща готова передати Україні винищувачі МіГ-29 в обмін на новітні українські безпілотні технології
фото: PAP/Paweł Supernak

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Теги: військова допомога Чехія Польща ракетна атака Київ

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