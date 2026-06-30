Польща відмовилася передавати Україні МіГ-29? Міністр оборони зробив заяву

Глава Міністерства оборони Польщі визнав, що потенціал України в сфері безпілотників є дуже великим

Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що Польща не передаватиме Україні винищувачі МіГ-29, пославшись на невиконання Києвом домовленостей у сфері безпілотних технологій.Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його інтерв'ю для Polsat News.

«Я запропонував, як мені здається, дуже партнерський підхід. МіГи в обмін на дрони. Українці спочатку погодилися, але не виконали цю домовленість, тому МіГів для України немає, бо немає дронів чи дронових можливостей у Польщі», – пояснив міністр.

Глава Міністерства оборони визнав, що потенціал України в сфері безпілотників є дуже великим, а нещодавно Україна розпочала співпрацю в цій сфері з партнерами з Близького Сходу.

«Це означає, що вони мають настільки великі можливості, що коли їм постачають військове обладнання, то іноді це має символічний, але дуже важливий характер, щоб вони поділилися ноу-хау, частково надали доступ до технології. Вони справді дуже в цьому вправні. А вони погодилися на це, але потім відмовилися від цих домовленостей», – додав посадовець.

Раніше Польща працювала над передачею Україні винищувачів МіГ-29. Їх мало бути списано з балансу польської армії до кінця грудня 2025 року. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявляв, що передача Україні літаків не зашкодить обороноздатності країни.

Згодом заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що Польща тимчасово зупинила передачу Україні винищувачів МіГ-29 через невиконання Києвом умов двосторонньої угоди про обмін військовими технологіями. Посадовець тоді наголосив, що наразі триває активний діалог між країнами, проте домовленості досі не зафіксовані фінально.