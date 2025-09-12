Атака на Польщу: МЗС Фінляндії викликала посла РФ

Фінляндія викликала посла РФ через вторгнення дронів у Польщу

Міністерство закордонних справ Фінляндії у п’ятницю, 12 вересня, викликало посла Росії у зв’язку з нещодавнім порушенням повітряного простору Польщі російськими безпілотниками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відомство.

«Дрони в повітряному просторі Польщі є неприйнятними. Польща має повну підтримку Фінляндії. НАТО готове захищати свою територію. Росія повинна припинити свою агресивну війну і дотримуватися міжнародного права», – йдеться в заяві фінського МЗС.

Як відомо, у разі вторгнення російських безпілотників Фінляндія використала б свою протиповітряну оборону майже так само, як і Польща. Про це заявив інспектор протиповітряної оборони Фінських збройних сил Мано-Мікаель Нокелайнен, передає «Главком» із посиланням на вилання YLE.

«У середу рано вранці польські та голландські винищувачі перехопили групу російських безпілотників, що летіли над територією Польщі. Деякі з безпілотників були знищені винищувачами, а інші впали самостійно. Що б зробила Фінляндія в подібній ситуації? Вона б використала свою протиповітряну оборону, майже так само, як і Польща», – каже інспектор протиповітряної оборони Мано-Мікаель Нокелайнен з Фінських збройних сил.

Однак така протидія безпілотникам є дорогою та не зовсім ефективною, і це також помітили в Польщі.

Як відомо, українська влада попереджала Прикордонну службу Польщі про російський безпілотник, який порушив її повітряний простір. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Polsat News.

Зазначається, що безпілотник, який був знайдений у неділю ввечері, 7 вересня, у селі Полатичі, був виявлений і відстежувався військовими системами перед перетином кордону.