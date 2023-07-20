Євросоюз надасть Україні до €20 млрд на оборонні потреби – Боррель

Брюссель покриватиме витрати країн-членів Євросоюзу на закупівлю і передачу Україні боєприпасів, ракет і танків

Протягом наступних чотирьох років ЄС виділятиме до € 5 млрд на рік на оборонні потреби України

Європейський союз протягом наступних чотирьох років виділятиме до € 5 млрд на рік на оборонні потреби України. Кошти будуть надані через «спеціальну секцію» в межах Європейського фонду миру. Про це заявив глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель, повідомляє The Guardian.

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«Це все той самий інструмент, Європейський фонд миру, який працював дуже добре. Ми будемо продовжувати його використовувати, але з окремим розділом у ньому, з конкретним фінансуванням, яке можна оцінити за цифрами, про які я говорив», – заявив Боррель.

Зазначимо, видання Politico з посиланням на дипломатичні джерела повідомляло, що ЄС розглядає можливість створення спеціального фонду для підтримки української армії.

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Передбачається, що Брюссель покриватиме витрати країн-членів Євросоюзу на закупівлю і передачу Україні боєприпасів, ракет і танків. Крім цього ЄС оплатить навчання українських військових.

Нагадаємо, Велика Британія передала Україні на 184 тисячі артилерійських снарядів більше, ніж планувала рік тому.

До слова, Європейський союз продовжив економічні санкції проти Росії, які були введені у відповідь на агресію в Україні. Вони будуть діяти ще щонайменше шість місяців.