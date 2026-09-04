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Україна припинить повітряні удари по РФ на час візиту представників Трампа – Зеленський

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Україна припинить повітряні удари по РФ на час візиту представників Трампа – Зеленський
Зеленський пообіцяв не бити по РФ під час візиту людей Трампа
скриншот з відео

Київ очікує, що Москва дзеркально припинить атаки на період, необхідний для безпечного проведення переговорів Віткоффа та Кушнера

Україна не завдаватиме повітряних ударів під час перебування представників президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера у Росії. Водночас Київ очікує, що Москва на цей період також припинить свої атаки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення президента.

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Глава держави підтвердив, що найближчими днями американські представники відвідають Росію та Україну. Після переговорів у Москві Віткофф і Кушнер у неділю, 6 вересня, мають прибути до Києва.

«Сьогодні вже чітко визначено, що американські представники будуть найближчими днями в Україні та будуть в Росії. Деталі є від команди президента Америки. Ми обговорили сьогодні, що Стів Вітков та Джаред Кушнер відвідають Москву і в неділю відвідають Київ», – заявив Зеленський.

За словами президента, Україна вже готується до майбутнього візиту. Він провів нараду з дипломатичною командою, яка працює зі Сполученими Штатами.

Окремо Зеленський розповів про заходи, які Україна готова вжити для безпеки американських переговорників під час їхнього перебування у Росії. Київ утримається від повітряних ударів на час, необхідний для переговорів та пов'язаної з ними логістики.

«Ми піклуємось саме про них, а не про Росію. З нашого боку, повітряних ударів не буде, ну і Росія має дзеркально забезпечити тишу без її повітряних ударів на той час, який потрібен для проведення цих перемовин і вирішення логістичних питань, які пов'язані з цим американським візитом», – наголосив президент.

Українська сторона розраховує, що після Москви Віткофф і Кушнер привезуть до Києва конкретні пропозиції щодо можливого завершення війни.

«Наша мета – максимально конструктивний, змістовний візит і перемовини з американською стороною. Треба шукати реальні варіанти, як цю війну спрямувати до закінчення. Побачимо, які пропозиції є у Стіва, у Джареда і що їм скажуть на це у Москві», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що майбутній візит Віткоффа і Кушнера до Києва опинився під питанням через безпекову ситуацію. За даними ЗМІ, американська сторона обговорювала альтернативні плани на тлі російських атак. Однак згодом американські посадовці підтвердили Axios маршрут переговорників до Москви та Києва.

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Теги: США Україна Стів Віткофф Володимир Зеленський

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