Буданов зробив заяву про зниклих безвісти військових та цивільних

Сьогодні, у Міжнародний день зниклих безвісти, ми згадуємо всіх українців, яких чекають удома, наголосив Буданов

«Боремось за кожну нашу людину і працюємо далі»

За роки повномасштабної війни тисячі українських військових і цивільних, серед яких є дорослі та діти, зникли безвісти. Україна продовжує працювати над пошуком і поверненням своїх громадян, а також готує наступні обміни. Про це у Міжнародний день зниклих безвісти заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов.

«Ми шукаємо, знаходимо й повертаємо наших людей. Щодня. Готуємо наступні обміни. І будемо робити це доти, доки не дізнаємося долю кожного», – наголосив Буданов.

Він зазначив, що за кожною людиною, доля якої залишається невідомою, стоять рідні, які не мають відповіді на головне питання – що сталося з їхньою близькою людиною.

«Сьогодні, у Міжнародний день зниклих безвісти, ми згадуємо всіх українців, яких чекають удома», – зазначив керівник Офісу президента.

Окремо Буданов згадав українців, яких уже неможливо повернути додому. За його словами, їх мають гідно вшанувати та зберегти пам’ять про них і те, що вони зробили для України. Він також подякував їхнім родинам за витримку та участь у спільній роботі.

«Боремось за кожну нашу людину і працюємо далі», – підсумував Буданов.

Нагадаємо, 19 серпня Кирило Буданов повідомив про повернення з російського полону 103 українських захисників та наголосив, що робота зі звільнення тих, хто залишається в неволі, триває.