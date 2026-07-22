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Pepco заходить в Україну: де відкриються перші магазини

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Pepco заходить в Україну: де відкриються перші магазини
Відома мережа готується відкрити перші магазини в Україні
фото: UCSC

Магазини мережі з’являться у Києві, Чернівцях, Мукачеві та Тернополі

Європейська мережа магазинів Pepco готується відкрити перші торгові точки в Україні. Компанія визначила чотири міста для початку роботи: Київ, Чернівці, Мукачево та Тернопіль. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на UCSC

Запуск перших магазинів запланований на другу половину 2026 року. Україна стане двадцятим ринком, на якому працюватиме Pepco. Наразі компанія адаптує операційні процеси до місцевих умов і вже розпочала пошук працівників у містах, де планує відкриття.

Керівник Pepco Ukraine Арсен Старченко зазначив, що компанія зосередилася на підготовці перших магазинів та адаптації своїх операційних процесів до місцевих умов. «Ми впевнені, що наша ціннісна пропозиція, яка поєднує високоякісний одяг і побутові товари за привабливими цінами та зручний формат магазинів, відповідатиме повсякденним потребам українських споживачів», – підкреслив він.

Бренд Pepco запустили у Польщі у 2004 році. Наразі мережа працює на 19 європейських ринках і налічує понад чотири тисячі магазинів. Після виходу в Україну вона буде представлена вже у 20 країнах.

Щомісяця магазини Pepco відвідують десятки мільйонів покупців. Мережа продає одяг для дорослих і дітей, товари для дому, іграшки та сезонну продукцію. За даними компанії, близько 30% асортименту становлять товари для дому, 25% – дитячий одяг, ще 21% – одяг для дорослих.

Pepco ще у травні підтвердила намір вийти на український ринок. Тоді компанія повідомляла про обережний запуск кількох тестових магазинів у вибраних регіонах України. У мережі наголошували, що ключовою умовою реалізації планів буде безпека працівників через війну. Інтерес до України там пояснювали високою впізнаваністю бренду та потенціалом ринку для подальшого розвитку.  

Попри обстріли та блекаути, український бізнес поступово відновлюється. Найбільшу стійкість демонструють громади західних і центральних регіонів, а от схід і південь зазнають найбільших втрат. Водночас малі громади подекуди випереджають великі міста за темпами економічного відновлення, особливо у сферах торгівлі та послуг.

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Теги: торгівля бізнес

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