21-й пакет санкцій проти РФ може стати останнім – FT

Від лютого 2022 року ЄС ухвалював санкції за принципом одностайності всіх 27 країн

Санкції хочуть ухвалювати окремо або тематичними блоками замість великих пакетів

Євросоюз розглядає новий підхід до санкцій проти Росії після того, як Греція на кілька тижнів заблокувала 21-й пакет обмежень. У Брюселі шукають способи пришвидшити ухвалення санкцій, щоб окремі країни мали менше можливостей застосовувати право вето. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Афіни кілька тижнів вимагали винятку для суден компанії Dynagas, щоб ті могли й надалі перевозити російський скраплений газ. Цю умову греки висували як плату за згоду на низку не пов'язаних із цим заходів проти фінансової системи Москви та її доходів від експорту нафти. За словами трьох чиновників, така тактика стає дедалі поширенішою: уряди країн блоку прагнуть захистити компанії, які досі ведуть бізнес із Росією.

Щоб її стримати, у Єврокомісії та серед найбільш проукраїнських держав ЄС набирає популярності інша ідея – ухвалювати санкції окремо або невеликими тематичними блоками, а не великими пакетами. На думку чиновників, це знизить ризик затримки заходів через вето окремої країни.

«Це може бути останній "пакет" санкцій. Тепер цілком зрозуміло, що цей підхід більше не працює», – сказав один зі співрозмовників.

Прихильники нового методу переконані, що Рада ЄС зможе швидко ухвалювати потужні заходи без розголосу й публічної уваги, які супроводжують «пакетний» підхід, а окремі заперечення не зірвуть і не затримають решти санкцій.

Водночас частина посадовців вважає, що чинна система має й переваги, адже дозволяє країнам спільно оцінювати економічні наслідки обмежень. У Єврокомісії від коментарів відмовилися, наголосивши лише, що після 21-го пакета Росія вже перебуває під значним санкційним тиском.

Виняток для соболиного хутра

Тим часом, як пише Euractiv із посиланням на джерела, ЄС скасував санкції на імпорт хутра російського соболя, що діяли з квітня 2026 року. Цей виняток додали до 21-го пакета на прохання Греції та Італії. У Єврокомісії пояснили скасування тим, що Росія домінує у світовій торгівлі соболями, тож у європейських виробників лишається мало альтернативних постачальників.

Нагадаємо, 21-й пакет санкцій ЄС узгодили лише наприкінці липня після кількатижневих суперечок. Пакет передбачає нові обмеження для російського енергетичного та фінансового секторів, заборону в'їзду до ЄС для окремих російських військових і перегляд механізму граничної ціни на російську нафту.