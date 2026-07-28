Головна Світ Політика
search button user button menu button

21-й пакет санкцій проти РФ може стати останнім – FT

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
21-й пакет санкцій проти РФ може стати останнім – FT
Від лютого 2022 року ЄС ухвалював санкції за принципом одностайності всіх 27 країн
фото з відкритих джерел

Санкції хочуть ухвалювати окремо або тематичними блоками замість великих пакетів

Євросоюз розглядає новий підхід до санкцій проти Росії після того, як Греція на кілька тижнів заблокувала 21-й пакет обмежень. У Брюселі шукають способи пришвидшити ухвалення санкцій, щоб окремі країни мали менше можливостей застосовувати право вето. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Афіни кілька тижнів вимагали винятку для суден компанії Dynagas, щоб ті могли й надалі перевозити російський скраплений газ. Цю умову греки висували як плату за згоду на низку не пов'язаних із цим заходів проти фінансової системи Москви та її доходів від експорту нафти. За словами трьох чиновників, така тактика стає дедалі поширенішою: уряди країн блоку прагнуть захистити компанії, які досі ведуть бізнес із Росією.

Щоб її стримати, у Єврокомісії та серед найбільш проукраїнських держав ЄС набирає популярності інша ідея – ухвалювати санкції окремо або невеликими тематичними блоками, а не великими пакетами. На думку чиновників, це знизить ризик затримки заходів через вето окремої країни.

«Це може бути останній "пакет" санкцій. Тепер цілком зрозуміло, що цей підхід більше не працює», – сказав один зі співрозмовників.

Прихильники нового методу переконані, що Рада ЄС зможе швидко ухвалювати потужні заходи без розголосу й публічної уваги, які супроводжують «пакетний» підхід, а окремі заперечення не зірвуть і не затримають решти санкцій.

Водночас частина посадовців вважає, що чинна система має й переваги, адже дозволяє країнам спільно оцінювати економічні наслідки обмежень. У Єврокомісії від коментарів відмовилися, наголосивши лише, що після 21-го пакета Росія вже перебуває під значним санкційним тиском.

Виняток для соболиного хутра

Тим часом, як пише Euractiv із посиланням на джерела, ЄС скасував санкції на імпорт хутра російського соболя, що діяли з квітня 2026 року. Цей виняток додали до 21-го пакета на прохання Греції та Італії. У Єврокомісії пояснили скасування тим, що Росія домінує у світовій торгівлі соболями, тож у європейських виробників лишається мало альтернативних постачальників.

Нагадаємо, 21-й пакет санкцій ЄС узгодили лише наприкінці липня після кількатижневих суперечок. Пакет передбачає нові обмеження для російського енергетичного та фінансового секторів, заборону в'їзду до ЄС для окремих російських військових і перегляд механізму граничної ціни на російську нафту.

Читайте також:

Теги: обмеження бізнес імпорт Греція санкції росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як підтримувати «добросусідські» відносини?
Польський розворот: які висновки має зробити Україна
7 липня, 15:22
Як санкції розвалюють авіаційну галузь Росії
Санкції добивають російську авіацію: крах уже почався
19 липня, 22:42
Росіяни зранку атакували громадський транспорт у Херсоні
Росіяни атакували маршрутку та зупинку в Херсоні: є поранені
12 липня, 12:46
На багатьох виробництвах критично не вистачає робочих рук
Дефіцит кадрів в Україні побив історичний рекорд
16 липня, 06:05
На місце знахідки викликали берегову охорону
Біля берега Норвегії рибалки знайшли уламки російської ракети
22 липня, 17:05
Дональд Туск назвав рішення Зеленського про надання одному з підрозділів ЗСУ почесного найменування на честь Героїв УПА «невдалим»
Ющенко написав Туску листа
4 липня, 22:11
19 квітня 2025 року окупант Бадмажапов був знищений Силами оборони
Сили оборони на фронті знищили кандидата у майстри спорту з вільної боротьби
8 липня, 14:11
Росія втратила експорт пального після ударів України по НПЗ
Наслідки ударів України по НПЗ Росії відчули навіть у США
17 липня, 21:12
Держдума РФ суттєво посилила законодавство, перетворюючи перебування іноземних робітників на виживання в умовах постійного пресингу
РФ запускає систему тотального стеження за мігрантами: деталі від розвідки
22 липня, 06:21

Політика

Путін заклав у бюджет РФ ще три роки війни проти України
Путін заклав у бюджет РФ ще три роки війни проти України
21-й пакет санкцій проти РФ може стати останнім – FT
21-й пакет санкцій проти РФ може стати останнім – FT
Трамп відповів на слова Зеленського про російську допомогу Ірану
Трамп відповів на слова Зеленського про російську допомогу Ірану
Візит Зеленського до Британії, засідання Радбезу ООН. Головне за 27 липня 2026
Візит Зеленського до Британії, засідання Радбезу ООН. Головне за 27 липня 2026
Зеленський і Бернем піднялися на палубу корабля «Черкаси» у Портсмуті (фото)
Зеленський і Бернем піднялися на палубу корабля «Черкаси» у Портсмуті (фото)
Чорногорія закриває безвіз для Росії та ще чотирьох країн
Чорногорія закриває безвіз для Росії та ще чотирьох країн

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
358K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 липня 2026
140K
Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію
132K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
118K
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони
108K
Двоє дітей та дружина-бандуристка: що відомо про родину Михайла Драпатого

Новини

Зеленський прибув з візитом до Великої Британії
Вчора, 15:02
Від Харкова до Полтави знищено всі АЗС: депутат облради звернувся до водіїв
Вчора, 11:51
ЄС зняв заборону на імпорт соболиного хутра з Росії
Вчора, 10:26
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 07:41
У Дніпрі після атаки РФ виникла пожежа, пошкоджено будинки та автівки
Вчора, 06:59
Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
25 липня, 07:00

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua