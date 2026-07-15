«Метінвест» увійшов до Топ-10 найкращих роботодавців України

Металургійний холдинг Ахметова ввійшов до топу найкращих роботодавців України

Компанія «Метінвест» ввійшла до рейтингу 100 найкращих роботодавців України 2026 року, а директорка зі сталого розвитку і взаємодії з персоналом Групи Тетяна Петрук увійшла до топ-15 найкращих HR-директорів країни. Склали рейтинг журнал «Топ-100. Рейтинги найбільших» та діловий портал delo.ua.

До рейтингу увійшли компанії, які демонструють системний підхід до роботи з персоналом, розвивають програми залучення, адаптації та утримання працівників, підтримують команди в умовах кадрового дефіциту й посилюють бренд роботодавця. У першу десятку потрапили також Kernel, ДТЕК, «Київстар», Farmak, група «Нафтогаз», ПриватБанк, McDonald's в Україні, «АрселорМіттал Кривий Ріг» та Imperial Tobacco (Imperial Brands).

Окремо видання сформувало рейтинг HR-директорів: початково лонгліст складався з понад 100 кандидатів, які представляли компанії з різних секторів економіки. Переможців визначали на основі оцінок експертного журі та результатів відкритого онлайн-голосування. В результаті директорка зі сталого розвитку і взаємодії з персоналом Групи «Метінвест» Тетяна Петрук посіла 15-те місце у рейтингу 50 найкращих HRD України.

Як відомо, «Метінвест» Ріната Ахметова є одним з найбільших інвесторів в українську економіку: з 24 лютого 2022 року вона вклала більше 28 млрд гривень інвестицій. Крім того, компанію неодноразово називали назвали найкращим роботодавцем для ветеранів та студентів-інженерів: зараз на компанію припадає майже третина ветеранів, які повернулися до роботи на підприємства великого бізнесу. Крім того, виш компанії «Метінвест Політехніка» пропонує ветеранам пільговий вступ на перспективні інженерні спеціальності: до вишу їх приймають без екзаменів, тільки за результатами співбесіди.