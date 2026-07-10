Про 2000 грн однією банкнотою. Велика купюра не означає велику біду

Нові великі купюри лише фіксують те, що вже сталося з економікою

Подивимось на ситуацію без емоцій і проаналізуємо.

Новина про появу банкноти номіналом 2000 гривень схвилювала багатьох.

Нова банкнота стала приводом для тривожних висновків: якщо держава друкує більші гроші, значить інфляція виходить з-під контролю, а попереду – новий виток економічних проблем.

Такі побоювання зрозумілі. Але економіка не любить прості відповіді. Тому подивимось на ситуацію без емоцій і проаналізуємо.

Коли у вересні 1996 року Україна запровадила гривню, найбільшою банкнотою стали 100 гривень. Тодішня середня заробітна плата становила близько 126 гривень. Тобто одна найбільша купюра майже дорівнювала місячній зарплаті пересічного українця.

Минуло п'ять років. У 2001 році Національний банк ввів банкноту 200 гривень. Середня зарплата вже перевищувала 300 гривень, і нова найбільша купюра становила приблизно дві третини середньої місячної зарплати.

Ще через п'ять років, у 2006 році, з'явилася банкнота 500 гривень. Але середня зарплата вже перевищила тисячу гривень, тому найбільша купюра дорівнювала менш ніж половині середнього місячного заробітку.

Після цього настала довга пауза. Лише у 2019 році Національний банк випустив банкноту номіналом 1000 гривень. За цей час середня зарплата зросла приблизно до 10,5 тисячі гривень. Тобто найбільша купюра становила вже лише близько десятої частини середньої зарплати.

Саме ця динаміка свідчить, що нові великі купюри лише фіксують те, що вже сталося з економікою. Це своєрідні річні кільця дерева. За ними можна визначити, який шлях пройшла національна валюта, як змінювалися ціни, доходи, масштаби економіки та платіжний обіг.

Кожен новий номінал є наслідком економічних етапів.

Тоді виникає інше питання. Якщо зарплати зростали настільки швидко, чому після 2006 року Національний банк не поспішав із випуском більших купюр і чекав аж тринадцять років?

Йдеться не тільки про інфляцію.

За цей час кардинально змінився спосіб, яким українці користуються грошима. Банківські картки, інтернет-банкінг, безконтактні платежі, смартфони поступово витіснили готівку з повсякденного життя. Великі покупки дедалі частіше оплачуються не купюрами, а одним дотиком до телефона.

Саме тому потреба у великих номіналах сьогодні значно менша, ніж була двадцять років тому. Національний банк міг дозволити собі довше не вводити нову банкноту, хоча економіка вже давно виросла до інших масштабів.

Якщо ж тепер з'явиться банкнота у 2000 гривень, це не означатиме, що завтра країну накриє нова інфляційна хвиля. Це означатиме лише те, що накопичені за останні роки зміни в економіці, зокрема у рівні цін, доходів і вартості товарів, потребують адаптації готівкового обігу.

Економісти завжди нагадують просту річ: не банкнота визначає вартість грошей. Її визначають продуктивність економіки, довіра до держави, стабільність фінансової системи та політика центрального банку.

Тому поява нового великого номіналу радше нове фото у паспорті української гривні. Він нагадує, що економіка змінюється, гроші змінюються разом із нею, а нам залишається усвідомити і прийняти зміни.

Варто боятися великої купюри, а великої й швидкої інфляції. Це не одне й те саме.