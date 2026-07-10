Головна Думки вголос Михайло Непран
search button user button menu button
Михайло Непран Перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України

Про 2000 грн однією банкнотою. Велика купюра не означає велику біду

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Купюра присвячена Василю Стусу та будівлі філологічного факультету Донецького національного університету, де навчався поет
фото: згенероване ШІ/glavcom.ua

Нові великі купюри лише фіксують те, що вже сталося з економікою

Подивимось на ситуацію без емоцій і проаналізуємо.

Новина про появу банкноти номіналом 2000 гривень схвилювала багатьох.

Нова банкнота стала приводом для тривожних висновків: якщо держава друкує більші гроші, значить інфляція виходить з-під контролю, а попереду – новий виток економічних проблем.

Такі побоювання зрозумілі. Але економіка не любить прості відповіді. Тому подивимось на ситуацію без емоцій і проаналізуємо.

Коли у вересні 1996 року Україна запровадила гривню, найбільшою банкнотою стали 100 гривень. Тодішня середня заробітна плата становила близько 126 гривень. Тобто одна найбільша купюра майже дорівнювала місячній зарплаті пересічного українця.

Минуло п'ять років. У 2001 році Національний банк ввів банкноту 200 гривень. Середня зарплата вже перевищувала 300 гривень, і нова найбільша купюра становила приблизно дві третини середньої місячної зарплати.

Ще через п'ять років, у 2006 році, з'явилася банкнота 500 гривень. Але середня зарплата вже перевищила тисячу гривень, тому найбільша купюра дорівнювала менш ніж половині середнього місячного заробітку.

Після цього настала довга пауза. Лише у 2019 році Національний банк випустив банкноту номіналом 1000 гривень. За цей час середня зарплата зросла приблизно до 10,5 тисячі гривень. Тобто найбільша купюра становила вже лише близько десятої частини середньої зарплати.

Саме ця динаміка свідчить, що нові великі купюри лише фіксують те, що вже сталося з економікою. Це своєрідні річні кільця дерева. За ними можна визначити, який шлях пройшла національна валюта, як змінювалися ціни, доходи, масштаби економіки та платіжний обіг.

Кожен новий номінал є наслідком економічних етапів.

Тоді виникає інше питання. Якщо зарплати зростали настільки швидко, чому після 2006 року Національний банк не поспішав із випуском більших купюр і чекав аж тринадцять років?

Йдеться не тільки про інфляцію.

За цей час кардинально змінився спосіб, яким українці користуються грошима. Банківські картки, інтернет-банкінг, безконтактні платежі, смартфони поступово витіснили готівку з повсякденного життя. Великі покупки дедалі частіше оплачуються не купюрами, а одним дотиком до телефона.

Саме тому потреба у великих номіналах сьогодні значно менша, ніж була двадцять років тому. Національний банк міг дозволити собі довше не вводити нову банкноту, хоча економіка вже давно виросла до інших масштабів.

Якщо ж тепер з'явиться банкнота у 2000 гривень, це не означатиме, що завтра країну накриє нова інфляційна хвиля. Це означатиме лише те, що накопичені за останні роки зміни в економіці, зокрема у рівні цін, доходів і вартості товарів, потребують адаптації готівкового обігу.

Економісти завжди нагадують просту річ: не банкнота визначає вартість грошей. Її визначають продуктивність економіки, довіра до держави, стабільність фінансової системи та політика центрального банку.

Тому поява нового великого номіналу радше нове фото у паспорті української гривні. Він нагадує, що економіка змінюється, гроші змінюються разом із нею, а нам залишається усвідомити і прийняти зміни.

Варто боятися великої купюри, а великої й швидкої інфляції. Це не одне й те саме.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: інфляція Національний банк економіка гроші Україна валюта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російський диктатор знову заговорив про «історичні землі». Чому це повна маячня з точки зору права
«Історичні землі» України: п'ять фактів, які руйнують міфи Путіна
26 червня, 15:53
Лукашенко нарешті відчув кінець Путіна?
Вибачення перед Зеленським і сигнал Трампу: яку гру почав Лукашенко?
16 червня, 14:59
Американський представник пояснив, чому зупинилися переговори між Україною, США та РФ
Келлог побачив позитив у призупиненні переговорів між Україною, США та Росією
11 червня, 21:28
Подруги-довгожительки розповіли про своє життя
Киянки-довгожительки назвали суми своїх пенсій та підірвали мережу
16 червня, 12:59
Веселка, яка з'явилася під час гасіння пожежі у Лаврі
Атака на Київ: під час гасіння пожежі у Лаврі з'явилася веселка (відео)
15 червня, 11:38
Трамп визнав: Путін зараз має менше можливостей у війні
Трамп визнав невигідне становище Путіна
16 червня, 15:14
Під час поїздки на зруйновану Трипільську ТЕС у травні Дмитро Наталуха (перший справа) пообіцяв, що держава спробує відновити підприємство
«Стовідсоткова мішень». Голова Фонду держмайна пояснив, чому зараз неможливо приватизувати «Центренерго»
19 червня, 16:14
Корови на фермі у ТОВ «Понори» на Чернігівщині
Названо топ-5 корів-рекордисток України
21 червня, 19:38
Президент також вручив нагороди військовим, священникам, акторам, спортсменам, журналістам
Президент відзначив українців нагородами до Дня Конституції
28 червня, 18:59

Михайло Непран

Про 2000 грн однією банкнотою. Велика купюра не означає велику біду
Про 2000 грн однією банкнотою. Велика купюра не означає велику біду
Після Гданська
Після Гданська
Кучма, Мороз і ніч, яка змінила Україну
Кучма, Мороз і ніч, яка змінила Україну
День господаря. Свято української мрії
День господаря. Свято української мрії
Перша добра новина з Варшави
Перша добра новина з Варшави
Від ІСД до МХП: як український бізнес став дорослим
Від ІСД до МХП: як український бізнес став дорослим

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
354K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 липня: ситуація на фронті
160K
Економіст розкрив парадокс: Розбомбивши НПЗ, Україна економить уряду РФ 200 млрд рублів на місяць
142K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 липня 2026
79K
Українка розповіла, скільки коштує місяць життя у Польщі
49K
Останній посол України в Москві пояснив, куди треба влучити ЗСУ, щоб росіяни справді злякалися війни
41K
Утік із Нью-Йорка та пішов на фронт через борги: історія правнука Брежнєва, який опинився в українському полоні

Новини

Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
Вчора, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30
«Я ніколи не здаюся». 107-річна американка поділилася незвичним секретом довголіття
4 липня, 13:46
В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
3 липня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua