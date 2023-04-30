Кому мають дякувати українські пенсіонери та бюджетники

Що потрібно знати, середньостатистичній бабусі-пенсіонерці, яка слухає і ведеться на російську завуальовану пропаганду

Гранти (від англ. grant — дар, пожертвування) – грошові або інші засоби, що передаються громадянами та юридичними особами (в тому числі іноземними), а також міжнародними організаціями для проведення конкретних наукових досліджень, розробки законопроєктів, підготовки кадрів та інших цілей на умовах, передбачених грантодавцем. Гранти надаються безплатно і без повернення.

Це Вікіпедія. Я не випадково дослівно скопіював визначення гранту, бо останнім часом часто чую від багатьох розмови, що союзники нам дають гроші, але потім прийдеться віддавати нашим дітям та онукам, що скуплять все, що все піде за копійки.

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На жаль, російська пропаганда ефективна, такі розмови, прямий результат її діяльності

Але!

Вчора Мінфін України повідомив, що США надали ГРАНТ, $1,2 млрд на забезпечення виплат бюджету соціальної та гуманітарної сфери.

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Пояснюю, як любив говорити третій президент України, щоб зрозумів «маленький українець», пенсії в травні, зарплати вчителям, лікарям, культпрацівникам, іншим бюджетникам оплатять американські платники податків, безкорисливо, без повернення, просто так, як підтримка в нашій війні з агресором.

Це все, що потрібно знати, середньостатистичній бабусі-пенсіонерці, яка слухає і ведеться на російську завуальовану пропаганду.

А від нас окрема подяка фермеру з штату Айдахо, який сплатив податки, щоб вижила пенсіонерка з Житомира в умовах війни, і її онуки не платили за це в майбутньому.