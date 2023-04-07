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Через експорт металобрухту до ЄС Україна втрачає кошти двічі – Каленков

Христина Жиренко
glavcom.ua
Через експорт металобрухту до ЄС Україна втрачає кошти двічі – Каленков
«Україна нічого не заробляє на експорті брухту»
фото з відкритих джерел

«Через схеми експорту металобрухту до ЄС бюджет України втрачає двічі »

Експорт металобрухту до ЄС рекордно виріс, водночас Україна та бюджет нічого не виграють, а навпаки втрачають – спочатку на експортному миті, а потім – на втраченій можливості експортувати сталь замість брухту. Про це написав президент ОП Олександр Каленков у своїй колонці для Інтерфакс Україна.

За його словами, обсяги заготівлі брухту за рік скоротилися майже на 80%. Водночас, експорт різко зріс: тільки за перші два місяці 2023 р. було вивезено біля 25 тис. тонн, що майже на 60% більше, ніж у листопаді-грудні 2022 р. Враховуючи темпи зростання експортного показника, наприкінці року можемо побачити цифру й у 250 чи, навіть у 300 – 400 тис. тонн експорту – що неприйнятно для ринку, який наразі може ледве зібрати близько 1 млн. тонн металобрухту за рік.

«Іронічно, що Україна нічого не заробляє на експорті брухту. Адже вивозять сировину через Євросоюз, де діє пільгове експортне мито у розмірі 3 євро, і вже звідти – перенаправляють до реальних клієнтів. Експортувати сировину відразу до клієнтів коштувало б 180 євро експортного мита – і на цьому український бюджет вже втратив 350 мільйонів гривень. Не дивно, що експортними схемами вже зацікавилися у ДБР: там почали розслідування», – наголосив Каленков.

Також, за його словами, втрачає Україна і на можливості експортувати продукцію з вищою доданою вартістю – адже тонна брухту, перероблена на сталь в Україні, дає в бюджет вдесятеро більше грошей, ніж експортне мито до ЄС – близько 300 доларів США за тонну.

«Питання, експортувати сировину чи залишати її в країні для переробки, взагалі не повинно стояти – адже вигода для країни очевидна. Якщо металобрухт залишатиметься в країні, більше 500 тисяч людей матимуть роботу, а країна матиме мільйони валютних надходжень від експорту сталі. Від експорту металобрухту не виграє ніхто. Тому зараз влада має діяти на випередження, і тимчасово заборонити експорт – доки ситуація не стабілізується, і не перестане загрожувати національній економічній безпеці», – резюмував Каленков.

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ опублікували розслідування, згідно з яким гравці на сірому ринку металобрухту налагодили та запустили на повну потужність канали збуту до Євросоюзу. Тіньова схема працює під прикриттям митників у західних регіонах України, і країна вже втратила на експортному миті щонайменше 350 млн грн. Схемою вже зацікавилися в ДБР: там оголосили про початок розслідування.

Теги: економіка бізнес експорт

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