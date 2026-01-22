Головна Думки вголос Михайло Непран
search button user button menu button
Михайло Непран Перший віце-президент Торгово-промислової палати України

Навіщо Зеленський поїхав у Давос

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото: Getty Images

Після Давосу Україна стане на один крок ближче до миру

Якби я був прихильником теорій змови й вірив у існування всесвітнього уряду, який керує планетою Земля, Давос можна було б наводити як яскравий, конкретний і цілком реальний приклад існування таких структур. Раз на рік у невеликому гірському місті в центрі Швейцарії збираються фінансова й економічна еліта разом із політичною елітою - президенти, прем’єри, урядовці, керівники корпорацій – і обговорюють ключові проблеми життя планети.

Але в дійсності все значно прозаїчніше.

Давос – це не світовий уряд і не центр ухвалення рішень.

Давос – це місце, де фінансова й економічна еліта зустрічаються з політичною елітою, щоб неформально обговорювати актуальні проблеми, звіряти уявлення про те, куди рухається світ, як розвиваються цивілізаційні процеси і які рамки можливих рішень є прийнятними. Це платформа без протоколів і зобов’язань, але з високою концентрацією людей, які згодом ухвалюють офіційні рішення у своїх країнах і корпораціях.

Ключова цінність Давосу – неформальне спілкування, включно з можливістю контактів між ворогуючими сторонами.

Саме як приклад такої неформальної площадки можна навести Давос після угод в Осло, коли ізраїльтяни й палестинці вперше опинилися в одному просторі без жорсткого дипломатичного протоколу. А представники уряду Ізраїлю і команда Ясіра Арафата перебували в одній залі, й мали можливість перемовлятись і контактувати без зобов’язань і без публічних заяв. Давос у цьому випадку не був місцем мирної угоди – він був місцем, де ворогуючі сторони звикали до самої можливості контакту.

Інший показовий приклад – Давос 1996 року. Тоді російські олігархи приїхали на форум, побачили виступи Григорія Явлінського і Геннадія Зюганова й звернули увагу на реакцію європейської аудиторії. Вона була спокійною і загалом позитивною – без страху й без відторгнення альтернативи чинній владі. Саме тоді в російських еліт виникло відчуття паніки: стало зрозуміло, що Захід не збирається автоматично робити ставку на Бориса Єльцина, шанси якого на переобрання у 1996 році виглядали майже нульовими. Після цього було ухвалене рішення кинути всі ресурси - гроші, медіа й адміністративний вплив – на його кампанію.

У цьому і є сенс Давосу як головного глобального форуму.

Тут не підписують угоди і не завершують війни.

Тут формується середовище, в якому офіційні рішення стають можливими або неможливими.

Саме тому у Давос приїхав Володимир Зеленський.

Не для підписання мирної угоди – цього в Давосі не роблять і чекати цього було б наївно.

У першу чергу – для неформальних контактів з Дональдом Трампом, роль якого є ключовою і потенційно вирішальною у процесі досягнення миру в українсько-російській війні. У Давосі такі контакти неофіційні, але прямі контакти можливі.

Друга причина. Інтенсивні неформальні консультації з європейськими союзниками. Йдеться про узгодження позицій у ситуації, що постійно змінюється: у світі, в Європі, у відносинах усередині НАТО. Саме в таких форматах часто формується спільне бачення, яке згодом оформлюється в офіційні рішення.

Третій блок. Комунікація з представниками глобальної бізнес – та фінансової еліти. Не лише в контексті економічного відновлення України, а передусім у сферах енергетики та військово-технічного співробітництва, як ключових для здатності України забезпечувати фронт усім необхідним.

Ймовірно, у Давосі відбудуться і переговори з різноманітними неформальними посередниками щодо завершення війни – про більшість із них ми, скоріше за все, не дізнаємося.

Мирної чи фінансової угоди для України в Давосі підписано не буде.

Але те, що після Давосу Україна стане на один крок ближче до миру, – практично гарантовано.

Читайте також:

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: форум в давосі переговори Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський розповів, що вибори в Україні можуть відбутися лише за умов безпеки
«Якомога швидше». Зеленський розказав, яких виборів вимагають росіяни і американці від України
24 грудня, 2025, 12:50
Зеленський планує обоворити з Трампом питання щодо ЗАЕС на зустрічі в США
Глава держави планує обговорити з Трампом питання щодо ЗАЕС
26 грудня, 2025, 16:55
Росія може зазнати внутрішніх змін і конфліктів серед еліт, що вплине на хід війни
«Росія виснажилася». Маринович закликав не впадати у відчай через імовірний провал мирної угоди
5 сiчня, 16:18
За цей тиждень Росія випустила проти України майже 1100 ударних дронів
Росія за тиждень випустила по Україні майже 1100 ударних дронів – Зеленський
11 сiчня, 10:26
FT: Лідери G7 переконуватимуть Трампа підтримати гарантії безпеки для України
FT: Лідери G7 переконуватимуть Трампа підтримати гарантії безпеки для України
14 сiчня, 05:21
Кличко обурився словами Зеленського про малу інтенсивність у столиці
Енергоколапс у Києві. Кличко різко відповів президенту на слова про бездіяльність
14 сiчня, 23:15
Зеленський присвоїв звання Героя України шістьом військовим, п’ятьом із них – посмертно
Зеленський присвоїв звання Героя України шістьом військовим, п’ятьом із них – посмертно
30 грудня, 2025, 21:58
Сполучені Штати Америки знають, що робити з диктаторами, пожартував Зеленський
Зеленський пожартував про спецоперацію у Венесуелі
3 сiчня, 21:34
Президент присвоїв звання Героя України чотирьом військовим
Президент присвоїв звання Героя України чотирьом військовим
14 сiчня, 21:28

Михайло Непран

Навіщо Зеленський поїхав у Давос
Навіщо Зеленський поїхав у Давос
Комендантська година: між безпекою і виживанням економіки
Комендантська година: між безпекою і виживанням економіки
Донбас після війни: європейський досвід управління конфліктними територіями
Донбас після війни: європейський досвід управління конфліктними територіями
Донбас після війни. Чи реальна ідея Трампа?
Донбас після війни. Чи реальна ідея Трампа?
Угода вільної торгівлі України та США
Угода вільної торгівлі України та США
Економіка нічних обстрілів
Економіка нічних обстрілів

Новини

Каллас назвала умови співпраці ЄС з Радою миру Трампа
Сьогодні, 21:47
Білий дім переплутав Бельгію з Білоруссю у списку членів Ради миру
Сьогодні, 20:55
МВС дало рекомендації, як підготуватися до надзвичайної ситуації в енергетиці
Сьогодні, 18:35
День Соборності України 2026: привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 07:00
В Україні невелике потепління: погода на 22 січня
Сьогодні, 05:59
Україна та Росія перебувають у точці для укладення угоди – Трамп
Вчора, 17:45

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua