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Трамп визнав невигідне становище Путіна

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Трамп визнав невигідне становище Путіна
Трамп визнав: Путін зараз має менше можливостей у війні
фото: Getty images

На саміті G7 заговорили про «вікно можливостей» для України та посилення тиску на Кремль

Президент США Дональд Трамп під час саміту G7 погодився з тим, що російський диктатор Володимир Путін нині перебуває у слабшій позиції щодо війни проти України, ніж раніше. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на журналістку Deutsche Welle Мікаелу Кефнер.

Таку оцінку американський президент висловив під час обговорення українського питання з лідерами країн «Групи семи». «Як мені повідомили, Трамп вислухав і визнав, що під час обговорення ситуації в Україні на саміті G7 Путін зараз перебуває у слабшій позиції, ніж раніше», – написала Кефнер.

Вона також повідомила, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент України Володимир Зеленський після спільного засідання з Дональдом Трампом мають провести окрему зустріч. За словами журналістки, саме Мерц раніше говорив про появу так званого «вікна можливостей» для України та її партнерів.

Водночас ні Зеленський, ні Мерц не відповіли на запитання журналістів щодо можливих додаткових поставок американських систем протиповітряної оборони Patriot для України.

Нагадаємо, що європейські лідери прибули на саміт G7 із наміром переконати Дональда Трампа, що Україна нині перебуває у значно сильнішій позиції, ніж ще рік тому. На думку європейських партнерів, важливо зберегти увагу Білого дому до російсько-української війни та не допустити зменшення американської підтримки.

За даними видання, хоча значну частину порядку денного саміту займають загострення між Ізраїлем та Іраном, а також безпекова ситуація навколо Ормузької протоки, тема війни в Україні залишається однією з ключових.

Французькі чиновники розповіли журналістам, що головна мета європейських лідерів полягає не стільки в досягненні нових домовленостей зі США, скільки в утриманні зацікавленості Трампа українським питанням.

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Теги: росія Дональд Трамп Україна путін

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