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Названо топ-5 корів-рекордисток України

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Названо топ-5 корів-рекордисток України
Корови на фермі у ТОВ «Понори» на Чернігівщині
фото з відкритих джерел

Лідеркою рейтингу стала корова Сосна

Під час XVIII Міжнародного молочного конгресу оголосили переможниць рейтингу «Молочні рекорди України-2026». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Асоціацію виробників молока.

До п'ятірки корів-рекордисток за пожиттєвою продуктивністю увійшли тварини, які за роки лактації дали понад 100 тонн молока.

Лідеркою рейтингу стала корова Сосна з товариства «Агрофірма імені Шевченка» на Чернігівщині. За дев'ять лактацій вона дала 141 455 кг молока.

До ТОП-5 також увійшли:

  • Пшонинка (ТОВ «Понори») – 120 242 кг;
  • Катуша (ТОВ «Агрофірма Піщанська») – 107 549 кг;
  • Веснянка (ТОВ «Рожнівка-Агро») – 105 617 кг;
  • Мікроба (ТОВ «Білагро») – 104 273 кг.

Окрім цього, на конгресі відзначили молодих корів у спеціальній номінації «Надія галузі». Переможницею стала Лисиця з ПАТ «Кремінь», яка продемонструвала середній надій за лактацію на рівні 18 211 кг молока.

  • Лисиця (ПАТ «Кремінь») – 18 211 кг середнього надою за лактацію;
  • Симона (ТОВ «Агрофірма Піщанська») — 17 981 кг;
  • Соборка (СТОВ «Промінь») – 17 744 кг;
  • Романтика (СТОВ «Вітчизна») – 17 017 кг;
  • Двачетверта (ПАФ «Єрчики») – 14 474 кг.

Організатори наголосили, що високі виробничі показники українських молочних господарств є особливо важливими в умовах війни, економічних труднощів та дефіциту ресурсів. Попри виклики, аграрії продовжують розвивати виробництво, вдосконалювати технології та покращувати генетичний потенціал поголів'я.

Нагадаємо, за підсумками першого кварталу 2026 року Україна виробила 1,31 млн т молока-сировини – на 10% менше, ніж роком раніше. При цьому аграрні підприємства демонструють зростання, тоді як господарства населення стрімко скорочують надої.

У січні 2026 року «Главком» писав, що частина малих та середніх ферм розглядала варіант тимчасової зупинки виробництва. Голова Асоціації виробників молока Ганна Лавренюк повідомила, що господарства чекали позитивних сигналів з ринку до березня – і за їх відсутності планували припиняти роботу й не сіяти кукурудзу на силос.

До слова, наприкінці лютого 2026 року Асоціація виробників молока попередила, що галузь може втратити до 20% промислового виробництва вже до кінця року. Закупівельні ціни на молоко-сировину впали на 23%, а в лютому середня ціна становила близько 13,5 грн/кг без ПДВ – при прямих операційних витратах понад 16 грн. 

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Теги: аграрії технології тварини Україна населення

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