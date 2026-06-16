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Киянки-довгожительки назвали суми своїх пенсій та підірвали мережу

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Подруги-довгожительки розповіли про своє життя
фото: скриншот Іnstagram.com/angelina_pichik

Літні жінки розповіли, яку пенсію отримують наукові співробітники у столиці

Дві подруги-пенсіонерки з Києва стали зірками соцмереж. Жінки розповіли про свою пенсію та поділилися історією свого життя і знайомства, вразивши користувачів. Про це пише «Главком» із посиланням на допис блогерки Ангеліни Пічик.

Пенсіонерки розповіли, що вони є науковими співробітниками. Одній із жінок, Лідії, 87 років, вона досі працює в Інституті органічної хімії та є кандидатом хімічних наук. За словами киянки, їй вистачає пенсії, вона отримує 16 тис. грн. «Ми пенсіонери. Моєї пенсії мені вистачає. А я ще й працюю. Поки працюю. Може, вже й досить», — сказала вона.

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Лідія також розповіла, що у шість років батьки привезли її до Києва зі Свердловська, а її тато будував нафтопровід «Дружба».

Подруга пенсіонерки також є викладачкою, кандидатом біологічних наук, їй нині 90 років. Жінка отримує таку ж пенсію, як і її товаришка. До слова, дитинство жінки пройшло у Кременчуці. Подруги-довгожительки розповіли про історію свого знайомства. З’ясувалося, що вони дружать уже 56 років. Жінки познайомилися у театрі.

Під дописом із розповіддю киянок українці були вражені їхнім позитивом та дружбою. У коментарях вони висловили свої емоції від перегляду відео з довгожительками: 

  • «Які чудові, інтелігентні жінки!  Здоров’я їм міцного на багато років!»
  • «Бути в такому віці й з таким настроєм – це чудово!»
Киянки-довгожительки назвали суми своїх пенсій та підірвали мережу фото 1
фото: скриншот Іnstagram.com/angelina_pichik
  • «Інтелект, врода та гідність. Це гордість нації!»
  • «Ось це еліта Києва! Не мажори на тачках, а ці дві літні пані!»
  • «Які прекрасні жіночки».
Киянки-довгожительки назвали суми своїх пенсій та підірвали мережу фото 2
фото: скриншот Іnstagram.com/angelina_pichik

Нагадаємо, 107-річна американка Мері Рісс зізналася, в чому криється секрет її довголіття. Мері Рісс визнана найстарішою мешканкою міста Меріден (штат Коннектикут). За словами довгожительки, інколи людям складно повірити в те, що їй 107 років.

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Теги: Київ гроші пенсія відео довголіття

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