Киянки-довгожительки назвали суми своїх пенсій та підірвали мережу

Літні жінки розповіли, яку пенсію отримують наукові співробітники у столиці

Дві подруги-пенсіонерки з Києва стали зірками соцмереж. Жінки розповіли про свою пенсію та поділилися історією свого життя і знайомства, вразивши користувачів. Про це пише «Главком» із посиланням на допис блогерки Ангеліни Пічик.

Пенсіонерки розповіли, що вони є науковими співробітниками. Одній із жінок, Лідії, 87 років, вона досі працює в Інституті органічної хімії та є кандидатом хімічних наук. За словами киянки, їй вистачає пенсії, вона отримує 16 тис. грн. «Ми пенсіонери. Моєї пенсії мені вистачає. А я ще й працюю. Поки працюю. Може, вже й досить», — сказала вона.

Лідія також розповіла, що у шість років батьки привезли її до Києва зі Свердловська, а її тато будував нафтопровід «Дружба».

Подруга пенсіонерки також є викладачкою, кандидатом біологічних наук, їй нині 90 років. Жінка отримує таку ж пенсію, як і її товаришка. До слова, дитинство жінки пройшло у Кременчуці. Подруги-довгожительки розповіли про історію свого знайомства. З’ясувалося, що вони дружать уже 56 років. Жінки познайомилися у театрі.

Під дописом із розповіддю киянок українці були вражені їхнім позитивом та дружбою. У коментарях вони висловили свої емоції від перегляду відео з довгожительками:

«Які чудові, інтелігентні жінки! Здоров’я їм міцного на багато років!»

«Бути в такому віці й з таким настроєм – це чудово!»

фото: скриншот Іnstagram.com/angelina_pichik

«Інтелект, врода та гідність. Це гордість нації!»

«Ось це еліта Києва! Не мажори на тачках, а ці дві літні пані!»

«Які прекрасні жіночки».

фото: скриншот Іnstagram.com/angelina_pichik

Нагадаємо, 107-річна американка Мері Рісс зізналася, в чому криється секрет її довголіття. Мері Рісс визнана найстарішою мешканкою міста Меріден (штат Коннектикут). За словами довгожительки, інколи людям складно повірити в те, що їй 107 років.