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В Україні з'явиться банкнота номіналом 2 тис. грн (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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В Україні з'явиться банкнота номіналом 2 тис. грн (фото)
На новій банкноті буде зображення Василя Стуса
фото: Forbes

Одним із ключових елементів дизайну стане стилізований тризуб

З 4 вересня 2026 року Національний банк України випустить в обіг нову банкноту номіналом 2 тис. грн. Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний на брифінгу, передає «Главком» з посиланням на Forbes.

На лицьовому боці нової банкноти розмістять портрет видатного українського поета-шістдесятника Василя Стуса, а на зворотному – будівлю філологічного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса.

В Україні з'явиться банкнота номіналом 2 тис. грн (фото) фото 1
фото: Forbes

Одним із ключових елементів дизайну стане стилізований тризуб, виконаний у стилі сучасної військової символіки. Нацбанк зазначає, що цей символ поєднано з гаслом «Слава Україні – Героям слава», утворюючи єдиний ідеологічний образ, в основу якого покладено шеврон, який українські військовослужбовці носять на лівому плечі форми.

Ще один художній елемент – образ сокола-боривітра, присвячений поколінню українських шістдесятників. За задумом авторів концепції, він символізує внутрішню свободу, моральний опір тоталітарному режиму та збереження української ідентичності в умовах радянських репресій.

В Україні з'явиться банкнота номіналом 2 тис. грн (фото) фото 2
фото: Forbes

Основою композиції стала мозаїка «Боривітер», створена художницею Аллою Горською у 1967 році для ресторану «Україна» в Маріуполі. Образ сокола-боривітра використано як метафору незламності: цей птах здатний тривалий час утримуватися на одному місці навіть під час сильного зустрічного вітру. 

До слова, Нацбанк випустив до Дня Конституції нову монету. «Ця монета – про зв’язок між поколіннями. Про те, як рішення, ухвалені 30 років тому, продовжують впливати на наше сьогодення. І про те, що сильна держава починається не з гучних слів, а з поваги до закону, до людини та до власних принципів», – сказав Олексій Шабан.

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Теги: гроші гривня Андрій Пишний НБУ Нацбанк

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