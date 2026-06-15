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Атака на Київ: під час гасіння пожежі у Лаврі з'явилася веселка (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Атака на Київ: під час гасіння пожежі у Лаврі з'явилася веселка (відео)
Веселка, яка з'явилася під час гасіння пожежі у Лаврі
скриншот відео

Просто посеред дороги перед Лаврою валяється маківка від церкви

Внаслідок масованого нічного обстрілу столиці у ніч на 15 червня 2026 року суттєвих руйнувань зазнав Національний заповідник «Києво-Печерська лавра». Вибухова хвиля була такої сили, що знесла елементи архітектурного ансамблю.Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Тсн.

Посеред дороги перед Лаврою валяється хрест від церкви
Посеред дороги перед Лаврою валяється хрест від церкви
скриншот відео

Як повідомила кореспондентка, просто посеред дороги біля Лаври валяється хрест і відірвана маківка церкви. Водночас на тлі масштабної пожежі, яку досі намагаються приборкати рятувальники, у небі над Лаврою з'явилося унікальне природне явище.

«Хрест, маківка і веселка. Таких руйнувань я ще не бачила. Просто посеред дороги валяється маківка від церкви. Тут гасять пожежу, але позаду ми все одно можемо бачити веселку», – розповіла кореспондентка з місця події.

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Поки столичні пожежники борються з вогнем у задимленому небі, у Міністерстві оборони РФ уже встигли цинічно прокоментувати нічний наліт на Київ. Там офіційно заявили, що «цілей удару досягнули» і всі визначені об’єкти були успішно уражені. Чергове варварське руйнування всесвітньої культурної спадщини російські військові традиційно вважають «виконаним завданням».

Нагадаємо, цієї ночі Росія атакувала Україну. Найбільшого удару зазнав Київ. Окрім великою кількості пошкоджених будинків було влучання у Києво-Печерську Лавру. Унаслідок прямого влучання на території об'єкта всесвітньої спадщини Юнеско виникла масштабна пожежа – загорівся дах Успенського собору, пошкодження суттєві. Святині та богослужбові предмети з лаври встигли евакуювати.

У Києві у Печерському районі влучання в п'ятиповерховий житловий будинок. В Оболонському – внаслідок влучання, попередньо, сталася руйнація в житловому будинку між третім та четвертим поверхами. У Соломʼянському – влучання в дев'ятиповерховий житловий будинок.

Також внаслідок російської атаки виникла пожежа на Національній кіностудії імені Олександра Довженка. Влучання знищило найбільшу й найстарішу костюмну колекцію України. У студії зберігали близько ста тисяч костюмів і три мільйони одиниць різноманітного одягу. Влучання пошкодило також інші корпуси та будівлі кіностудії.

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Теги: пожежа веселка хрест відео Україна рятувальники ЮНЕСКО Київ росія лавра

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