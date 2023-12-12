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Злам податкової служби РФ: розвідка провела успішну кіберспецоперацію

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Злам податкової служби РФ: розвідка провела успішну кіберспецоперацію
У результаті двох кібератак повністю ліквідовані конфігураційні файли, які роками забезпечували функціонування розгалуженої податкової системи РФ
фото: пресслужба розвідки

Унаслідок кібератаки усі сервери отримали шкідливе програмне забезпечення

Кіберпідрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України здійснили чергову успішну спецоперацію на території Росії – цього разу атакували податкову систему держави-агресора.  Про це повідомила пресслужба ГУР.

Як зазначається, під час спецоперації воєнним розвідникам вдалось проникнути в один із добре захищених ключових центральних серверів Фєдєральной налоґовой служби (ФНС РФ), а далі – у понад 2300 її регіональних серверів по всій Росії, а також на території тимчасово окупованого Криму.

Зазначається, що внаслідок кібератаки усі сервери отримали шкідливе програмне забезпечення. Паралельно у такий же спосіб була атакована російська ІТ-компанія Office.ed-it.ru, яка обслуговувала ФНС РФ.

«У результаті двох кібератак повністю ліквідовані конфігураційні файли, які роками забезпечували функціонування розгалуженої податкової системи РФ – знищена уся база даних та її резервні копії (backup). Зв’язок між центральним офісом у Москві та 2300 російськими територіальними управліннями – паралізований, як і між ФНС РФ та Office.ed-it.ru, що була для податкової дата-центром (банком даних). Фактично йдеться про повне знищення інфраструктури одного із основних державних органів терористичної Росії та численних супутніх даних податкової за великий часовий період», – йдеться у повідомленні.

Розвідка наголосила, що в результаті спецоперації, інтернет-трафік податкових даних у масштабах усієї Росії опинився в руках воєнної розвідки України.

Раніше повідомлялося, військові кібери виявили та атакували сайти підприємств, які компанії російського Хабаровська використовували для створення і логістики безпілотників.

Теги: росія розвідка

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