Злам податкової служби РФ: розвідка провела успішну кіберспецоперацію

У результаті двох кібератак повністю ліквідовані конфігураційні файли, які роками забезпечували функціонування розгалуженої податкової системи РФ

Унаслідок кібератаки усі сервери отримали шкідливе програмне забезпечення

Кіберпідрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України здійснили чергову успішну спецоперацію на території Росії – цього разу атакували податкову систему держави-агресора. Про це повідомила пресслужба ГУР.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як зазначається, під час спецоперації воєнним розвідникам вдалось проникнути в один із добре захищених ключових центральних серверів Фєдєральной налоґовой служби (ФНС РФ), а далі – у понад 2300 її регіональних серверів по всій Росії, а також на території тимчасово окупованого Криму.

Зазначається, що внаслідок кібератаки усі сервери отримали шкідливе програмне забезпечення. Паралельно у такий же спосіб була атакована російська ІТ-компанія Office.ed-it.ru, яка обслуговувала ФНС РФ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«У результаті двох кібератак повністю ліквідовані конфігураційні файли, які роками забезпечували функціонування розгалуженої податкової системи РФ – знищена уся база даних та її резервні копії (backup). Зв’язок між центральним офісом у Москві та 2300 російськими територіальними управліннями – паралізований, як і між ФНС РФ та Office.ed-it.ru, що була для податкової дата-центром (банком даних). Фактично йдеться про повне знищення інфраструктури одного із основних державних органів терористичної Росії та численних супутніх даних податкової за великий часовий період», – йдеться у повідомленні.

Розвідка наголосила, що в результаті спецоперації, інтернет-трафік податкових даних у масштабах усієї Росії опинився в руках воєнної розвідки України.

Раніше повідомлялося, військові кібери виявили та атакували сайти підприємств, які компанії російського Хабаровська використовували для створення і логістики безпілотників.