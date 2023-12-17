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Олександр Невзоров Журналіст

Путін зачистив Росію від інтелектуалів

glavcom.ua

Склад і загальний рівень «команди Путіна» – це не привід для посмішок і знущання

Став відомий список «команди Путіна». По суті – це реєстр російської «еліти» та ЛОМів.

Тут агресивні старпери, хитрі геї, злодії, графомани і «дубова кора». Є ще пара кулачних бійців, фігуристи і мумія доліної.

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Широко представлені явні дементники, трудівники глотки, танцюристи і лицедії, що спилися.

Навіть за формальним і спірним (але зрозумілим публіці) маркером IQ – «команда Путіна», як колектив – ледве виходить на показник «70» (знижена норма, пограничний рівень).

Дана цифра, звичайно, забезпечує ліжко з матрацом. А у вихідні – набір кефірних пробок для гри. Але! Тільки у стінах цієї установи. (Дозволяється відвідування родичами, пацієнт здатний самостійно їсти і знаходити дорогу до вбиральні).

Однак, склад і загальний рівень «команди Путіна» – це не привід для усмішок і знущання. Так, цей «цвіт нації» забавний. Але це очевидна та однозначна перемога режиму.

Доказ того, що і АП і «органи» чудово впоралися зі складним та важливим завданням. Знищення чи вигнання «розумних» – обов'язкова умова благополуччя диктатури (Вони завжди таять у собі небезпеку).

Повна зачистка національного простору від інтелектуалів – справа не завжди легка. Але путінізм вирішив і це завдання.

Джерело
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Теги: путін росія путінський режим

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