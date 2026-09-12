Окупанти намагаються створити нову буферну зону в двох областях

Військове командування країни-агресорки змінило тактику на північних рубежах

Російські окупаційні війська активізували наступальні дії малими групами задля створення так званої буферної зони вздовж кордону з Україною. Головною метою таких маневрів є намагання ворога розтягнути українські резерви та убезпечити власні регіони від регулярних ударів. Як інформує «Главком», про це йдеться в аналітичному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Загарбники продовжують обмежені наступальні операції на півночі Сумської області, намагаючись закріпитися біля кордону. Вони прагнуть сформувати захищену смугу, яка б ускладнила дії українських захисників і відсунула наші вогневі позиції.

Схожа ситуація спостерігається і на півночі Харківщини, де окупанти хочуть відтіснити українські сили якнайдалі від рубежів Бєлгородської області. Проте їхні наступи переважно складаються з дій невеликих піхотних груп, що суттєво обмежує можливості ворога для глибоких проривів.

Окупанти активно застосовують тактику просочування і використовують малі штурмові підрозділи для постійного виснаження нашої оборони. Таким чином росіяни намагаються перехоплювати українські розвідувальні групи ще на дальніх підступах до свого кордону.

Крім того, ворогові потрібен додатковий плацдарм для безпечного розміщення передових систем протиповітряної оборони.

«Це дозволить росіянам ефективніше збивати українські дрони, які прямують у бік Бєлгородської області та центральної частини РФ», – підкреслюють аналітики.

Нагадаємо, на Добропільському напрямку нині дуже складна ситуація – російські війська мають перевагу в особовому складі у співвідношенні один до шести. Про це заявив командир 1-го корпусу Національної гвардії України «Азов» Денис Прокопенко.

Водночас просування російських військ ускладнюють українські безпілотники. За оцінкою американського Інституту вивчення війни (ISW), висока щільність українських дронів суттєво ускладнила російське просування на Добропільському напрямку та змусила окупантів обережніше використовувати бронетехніку.