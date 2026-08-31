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Прем’єр відповів, чи скасують відстрочку для багатодітних батьків

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Прем’єр відповів, чи скасують відстрочку для багатодітних батьків
Дискусія щодо відстрочки для багатодітних батьків активізувалася після появи петиції із закликом скасувати відповідне право
фото з відкритих джерел

Сергій Корецький заявив, що уряд має врахувати соціальні, демографічні та економічні наслідки можливих змін

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький відповів на петицію щодо відстрочки від мобілізації для багатодітних батьків. Він заявив, що уряд має врахувати наслідки можливих змін для таких сімей, але наразі право на відстрочку залишається чинним, пише «Главком».

За словами Корецького, право багатодітних батьків на відстрочку від призову під час мобілізації безпосередньо встановлене законом і реалізується за визначених ним умов. Водночас питання зміни цього права належить до сфери оборони, мобілізаційної підготовки та військового обов’язку.

Прем’єр наголосив, що під час можливих законодавчих змін необхідно враховувати інтереси дітей, а також конституційний обов’язок держави щодо охорони сім’ї, дитинства та батьківства. «Уряд поділяє позицію щодо необхідності належного врахування соціальних наслідків реалізації можливих законодавчих змін», – зазначив Корецький.

Окремо глава уряду звернув увагу на демографічні та соціально-економічні наслідки можливих рішень. За його словами, Стратегія демографічного розвитку України до 2040 року передбачає створення умов для народження та виховання дітей, підтримку українських сімей і відновлення людського потенціалу країни.

Дискусія щодо відстрочки для багатодітних батьків активізувалася після появи петиції із закликом скасувати відповідне право для чоловіків, які мають на утриманні троє і більше дітей. Петиція набрала необхідні 25 тис. голосів, після чого уряд мав надати на неї відповідь. Водночас на сайті Кабміну також зареєстрували петицію із протилежною вимогою – зберегти відстрочку для багатодітних батьків. 13 серпня вона набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Таким чином, Корецький не повідомив про скасування відстрочки. Його відповідь стосується необхідності врахування наслідків можливих законодавчих змін. Наразі чинне право багатодітних батьків на відстрочку залишається встановленим законом. Водночас депутат Верховної Ради Роман Грищук також заявляв, що скасування відстрочки для багатодітних батьків не буде. Варто нагадати, що хірург, який працює у ВЛК, чесно розповів, чому не списує військовозобов’язаних.

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Теги: війна мобілізація Україна Сергій Корецький

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